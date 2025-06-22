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21.06.2025, 21:41

Жизни пяти человек унесло ДТП на трассе Алматы – Бишкек (видео)

Новости Казахстана 0 309

На 135-м километре автодороги Алматы – Бишкек произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек и ещё несколько получили травмы, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Крупная авария с трагическими последствиями произошла 21 июня на трассе Алматы – Бишкек. По данным полиции Алматинской области, в результате столкновения двух автомобилей и прицепа грузовика погибли пять человек.

Инцидент произошёл на 135-м километре автодороги. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Highlander, а затем – с прицепом грузового автомобиля марки DAF.

Как уточнили в Департаменте полиции Алматинской области, в результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли четыре пассажира Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander.

Оставшиеся участники аварии с различными травмами были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На данный момент проводятся все необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства, - уточнили в ДП Алматинской области.

 

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