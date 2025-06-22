Россия обвинила Киев в провокации с использованием воздушного пространства Казахстана

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о решительном осуждении использования воздушного пространства Казахстана беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины (ВСУ) для ударов по территории РФ. Соответствующее заявление она сделала в своём Telegram-канале , сообщает Lada.kz

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По словам Захаровой, российская сторона призывает все ответственные правительства и международные структуры обратить внимание на действия Киева, которые она назвала провокационными.

«Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное — публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона», — говорится в заявлении дипломата.

Она также подчеркнула, что данный инцидент ещё раз подтверждает актуальность усиления коллективных мер безопасности в рамках ОДКБ.

Напомним, ранее в Казахстане было зафиксировано падение британского беспилотника Banshee Jet 80, который, как предполагается, состоит на вооружении ВСУ. Аппарат был обнаружен в Каракиянском районе Мангистауской области.