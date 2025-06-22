Рекорд на ЕНТ: Жәнібек Әбілхан получил максимум в 140 баллов и квартиру

Жәнібек Әбілхан, выпускник сельской школы в Ордабасинском районе Туркестанской области, набрал рекордные 140 баллов на Едином национальном тестировании. Юноша сдавал экзамен по направлению «математика–информатика» и продемонстрировал высший результат в республике. Уникальное достижение выпускника было отмечено на государственном уровне — с поздравлением лично выступил министр науки и высшего образования, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования РК.

Фото пресс-службы Миннауки и высшего образования РК

Выпускник школы-гимназии имени Шокана Уалиханова, расположенной в селе Көмекбаева Ордабасинского района Туркестанской области, Жәнібек Әбілхан набрал максимальные 140 баллов на Едином национальном тестировании (ЕНТ). Экзамен он сдавал 19 мая в городе Шымкент по направлению «математика–информатика» и стал одним из лучших абитуриентов страны.

Выдающееся достижение сельского школьника не осталось без внимания. Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек лично поздравил Жәнібека с успешной сдачей тестирования, вручив ему благодарственное письмо и памятный подарок. В ходе встречи министр отметил, что страна нацелена на развитие конкурентоспособной и качественной образовательной среды, которая будет притягивать лучших студентов и преподавателей из-за рубежа.

«Сегодня Казахстан становится региональным академическим хабом. Мы активно приглашаем международные университеты, реализуем академическую мобильность и международные программы. И, самое главное, поощряем и поддерживаем наших талантливых ребят», — подчеркнул Саясат Нурбек.

После церемонии поздравления Жәнібеку была предоставлена возможность посетить ряд ведущих вузов в Астане. Он осмотрел кампусы, ознакомился с условиями учебного процесса и пообщался с преподавателями и студентами.

Известно, что молодой человек родом из многодетной семьи. За выдающиеся результаты в учебе и на ЕНТ он получил не только признание на государственном уровне, но и ценные призы. Жәнібеку вручили сертификат на квартиру, а также смартфон, ноутбук и телевизор.

Сам выпускник отметил, что планирует продолжить обучение в сфере информационных технологий и рассматривает поступление в один из университетов Алматы или Астаны.

История Жәнібека Әбілхана стала вдохновляющим примером для многих казахстанских школьников, особенно из сельской местности, показав, что упорство, труд и стремление к знаниям способны открыть дорогу к успеху.