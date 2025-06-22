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22.06.2025, 09:37

Казахстан — часть общей памяти: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Новости Казахстана 0 663

22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Эта дата стала началом Великой Отечественной войны — одной из самых трагических и судьбоносных глав в истории XX века. Казахстан отдал фронту более миллиона своих граждан и сыграл значительную роль в обеспечении Победы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Сегодня, 22 июня, исполняется 84 года с того момента, как началась Великая Отечественная война — трагический и переломный период в истории народов бывшего Советского Союза.

Именно в этот день в 1941 году, ранним утром, нацистская Германия без объявления войны атаковала Советский Союз. Удары авиации обрушились на десятки городов, военные аэродромы и объекты инфраструктуры, положив начало масштабному вооружённому противостоянию, длившемуся четыре года.

Для миллионов людей в разных уголках СССР, включая Казахстан, 22 июня стало днём, который разделил жизнь на «до» и «после». Война унесла миллионы жизней, изменила судьбы семей и оставила неизгладимый след в памяти поколений.

Вклад Казахстана в Победу

С началом боевых действий республика активно включилась в общесоюзные усилия. По официальным данным, с территории Казахстана на фронт ушло свыше 1,2 миллиона человек. Из них 600 тысяч так и не вернулись домой.

На казахстанской земле было развернуто мощное тыловое производство. Заводы и фабрики работали в круглосуточном режиме, производя боеприпасы, обмундирование и другие необходимые материалы для фронта. Поля давали хлеб, которым снабжались бойцы на передовой.

С июля 1941 года по апрель 1942 года в республике были сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, а также порядка 50 полков и отдельных батальонов различных родов войск.

Казахстан гордится своими героями. 633 уроженца республики были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч воинов получили ордена и медали за доблесть и отвагу.

День памяти и скорби

Сегодня 22 июня отмечается как День памяти и скорби — день, когда миллионы людей вспоминают начало самого кровопролитного конфликта в истории СССР. Этот день служит напоминанием о цене мира, о тяжёлых испытаниях, через которые прошёл народ, и о значении единства в противостоянии агрессии.

Историки, ветераны и общественные деятели подчёркивают важность сохранения исторической памяти. С каждым годом очевидцев тех событий становится всё меньше, и передача знаний о войне молодому поколению становится задачей национального масштаба.

Память о Великой Отечественной войне — это не только дань уважения павшим, но и предупреждение будущим поколениям о том, к каким трагедиям может привести агрессия, ненависть и пренебрежение к человеческой жизни.

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