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22.06.2025, 10:20

Героизм без границ: в России сняли фильм о казахстанцах, сражавшихся в Великой Отечественной войне

Новости Казахстана 0 1 656

На российском телеканале RTД выходит документальный фильм «Победа — одна на всех», посвященный героизму бойцов Панфиловской дивизии, в том числе казахстанцев, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-офис Посольства России в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

 

© Sputnik/Ертай Сарбасов
© Sputnik/Ертай Сарбасов

Съёмки ленты проходили в четырёх странах — Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и Грузии. Авторы проекта собрали уникальные свидетельства участников тех событий, рассказы их потомков и комментарии историков, чтобы сохранить память о подвиге, объединяющем народы всего постсоветского пространства.

Память о героизме: Панфиловцы и народное единство

Центральной темой фильма стал подвиг 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова, в составе которой воевали многие казахстанцы. Их самоотверженность в битве под Москвой стала одним из символов Великой Отечественной войны.

Как подчеркнули в посольстве, в фильме отразили не только мужество солдат на фронте, но и стойкость мирного населения, самоотверженно трудившегося в тылу. Авторы показали, как единство народов многонационального СССР стало опорой Победы.

Голоса истории: очевидцы, потомки и эксперты

В съёмках приняли участие потомки командиров Красной Армии, а также специалисты в области истории, исследователи, родственники фронтовиков. Они делятся своими воспоминаниями и размышлениями о цене мира, о долге памяти и о важности сохранения исторической правды.

«Этот фильм важен, потому что он создан в год 80-летия Великой Победы. Любой юбилей — это возможность напомнить о великом подвиге. К сожалению, ветеранов почти не осталось, поэтому нужно бережно хранить и передавать всё, что связано с этой страницей истории, будущим поколениям», — рассказал автор фильма, документалист RTД Дмитрий Хрусталёв.

Фильм — как послание молодёжи

Создатели фильма — Дмитрий Хрусталёв и Екатерина Китайцева — рассчитывают, что их работа поможет молодым людям глубже узнать о событиях Великой Отечественной войны. Важной задачей они считают формирование устойчивой исторической памяти, основанной на реальных фактах, свидетельствах и судьбах.

«Победа — одна на всех» — это не просто фильм, а напоминание о том, какой ценой был достигнут мир. Он призван объединить поколения и пробудить интерес к истории среди молодежи.

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