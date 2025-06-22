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22.06.2025, 10:31

«Такого даже в Москве не найти»: российский турист удивился ассортименту на рынке в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 584

Во время поездки в Алматы российский турист посетил местный рынок и остался под большим впечатлением. Его удивил ассортимент мясной и рыбной продукции, а также сервис, который нечасто встретишь даже в крупнейших городах России. Путешественник поделился своим опытом и назвал казахстанские рынки обязательным пунктом посещения для туристов, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Photo by EyeEm
Фото: Photo by EyeEm

Рынок как отражение местной жизни

По словам российского туриста, рынки Казахстана — это не просто торговые точки, а настоящее культурное пространство, которое позволяет ближе познакомиться с образом жизни местных жителей. Особенно популярны такие места в Алматы: покупатели приходят сюда не только за продуктами, но и за атмосферой.

«На рынке всегда многолюдно, независимо от дня недели. Это место живёт своей жизнью и сразу погружает в местный колорит», — отметил путешественник.

Мясной отдел: конина, свинина и культурный сюрприз

Одним из первых впечатлений стало посещение мясного отдела, где ассортимент оказался гораздо шире, чем ожидал турист. В продаже были:

  • баранина

  • говядина

  • конина

  • свинина

Особое внимание он обратил на наличие свинины. По его словам, существует устойчивое мнение, что в Казахстане её не употребляют, однако на рынке она пользовалась стабильным спросом.

Цены на мясо также приятно удивили:

  • конина — от 700 до 900 рублей за килограмм;

  • свинина — около 300 рублей за килограмм (самая доступная по цене);

  • баранина и говядина — примерно по 500 рублей за килограмм.

Рыбный отдел: небывалое изобилие

Следующим открытием стал рыбный отдел, который, по признанию туриста, оказался даже больше мясного. Он с удивлением отметил, что в Казахстане рыба пользуется большим спросом, несмотря на то, что страна не имеет выхода к морю.

Среди представленного ассортимента были:

  • жерех

  • судак

  • белый амур

  • змееголов

«Вы, вообще, слышали о такой рыбе? Я вот не слышал — а здесь, пожалуйста, покупай», — поделился впечатлением путешественник.

Сервис: рыбу разделывают прямо на месте

Приятным бонусом стала возможность сразу же заказать чистку и разделку рыбы. Эту услугу на рынке предоставляют за небольшую доплату, и, как заметил турист, ею активно пользуются все покупатели. Такой уровень сервиса, по его словам, сложно встретить даже в крупных городах России.

Итоги визита: Казахстан удивляет и радует

По итогу своего визита российский турист подчеркнул, что рынки в Казахстане стоит включить в маршрут каждому путешественнику. Они не только поражают ассортиментом, но и позволяют почувствовать настоящую атмосферу страны.

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