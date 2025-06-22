Россиянин сел в элитный поезд в Казахстане — попал в «другую реальность»: виноваты проводники

Путешественник из России Максим Захаров поделился впечатлениями от поездки на поездах в Казахстане, где он протестировал сразу два состава — старого советского образца и современный фирменный поезд. По его словам, разница между ними оказалась настолько разительной, что ощущение напоминало «переход в другую реальность», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: lonelyplanet.com

Поезд «из прошлого» удивил приятным сервисом

Первой частью путешествия стала поездка в поезде, оставшемся с советских времён. Однако, вопреки ожиданиям, купе произвело положительное впечатление. Захаров отметил, что «запаха СССР» внутри не было, а интерьер оказался достаточно опрятным.

Кроме того, пассажиров ждал приятный сюрприз: на столике было подготовлено небольшое приветствие — стаканчик с пакетиком чая, кофе, шоколадкой и конфеткой. Однако были и минусы — в вагонах по-прежнему использовались стандартные туалеты, которые закрываются на время санитарных зон и стоянок на вокзалах.

Фирменный поезд — технологичнее, но без души

Прибыв в Астану, турист пересел на фирменный поезд, который внешне выглядел куда современнее — серо-сине-желтые вагоны без пыли и явных следов износа. Однако первое впечатление обманчиво: внутри состав вызвал у Захарова ассоциации с «тюрьмой» или «фантастическим фильмом о будущем» — настолько холодным и формальным оказался дизайн интерьера.

Купе, по его словам, очень тесное, оборудовано откидывающимися полками и подлокотниками, а вот привычного меню или даже небольших презентов здесь не оказалось. Зато в наличии был небольшой биотуалет и душ — элементы, которых не хватало в поезде старого типа.

Мужчины-проводники и отсутствие внимания к пассажирам

Еще одной особенностью казахстанских поездов стало полное отсутствие женщин среди проводников. Захаров отметил, что за всю поездку ему не встретилась ни одна проводница — в отличие от России, где женщины в этой профессии нередки. Хотя, как он уточнил, в интернете можно найти фотографии казашек в форме проводников, так что это, скорее всего, вопрос распределения по маршрутам.

Особенно разочаровал проводник в фирменном поезде: за время всей поездки он ни разу не поинтересовался самочувствием или комфортом пассажиров. По мнению россиянина, это говорит о формальном отношении к своим обязанностям и недостатке заботы о клиентах, несмотря на «элитный» статус состава.

Итог поездки: путешествие с контрастами

В завершение Захаров подчеркнул, что путешествие по железным дорогам Казахстана оказалось неожиданно насыщенным и контрастным: от теплого советского сервиса с чаепитием до технологичного, но отчужденного минимализма и равнодушного отношения персонала.