Впервые в истории: в Казахстане расследуют транснациональное преступное сообщество

В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили о масштабной работе по борьбе с организованной преступностью: с начала 2025 года возбуждено 51 уголовное дело в отношении лидеров и участников преступных группировок. Об этом сообщили на официальном портале МВД Polisia.kz , передает Lada.kz

Фото: Polisia.kz

Десятки уголовных дел по всей стране

Согласно информации ведомства, в этом году в Казахстане выявлены и документированы действия более 50 организованных преступных групп (ОПГ). Возбуждены уголовные дела за участие, руководство и создание преступных сообществ, в том числе с признаками транснациональной деятельности.

Как пояснил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, только в Алматы полиция расследует уголовные дела в отношении членов ОПГ, маскировавшихся под охранные предприятия.

«Под прикрытием охранной деятельности эти лица занимались хулиганством, вымогательствами, а также незаконным хранением оружия», — сообщил Алпыс.

Выход за пределы страны

Семь уголовных дел касаются организованных преступных групп, действия которых носят транснациональный характер. Впервые в истории казахстанского правосудия начато досудебное расследование в отношении лиц, подозреваемых в создании и руководстве транснациональным преступным сообществом.

Преступления высокой степени опасности

Как уточнили в МВД, по ряду дел подозреваемые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, как на территории Казахстана, так и за его пределами. Всего по материалам следствия к ответственности планируется привлечь более 150 человек.

В министерстве подчеркнули, что борьба с организованной преступностью продолжается и является одним из приоритетов правоохранительных органов страны. Ведутся масштабные расследования, направленные на выявление устойчивых преступных связей, ликвидацию ОПГ и привлечение виновных к ответственности.