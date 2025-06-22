Когда ждать эвакуацию: МИД РК о репатриации из Газы

В МИД Казахстана заверили, что кейс с возвращением соотечественников и граждан РК из сектора Газа находится под постоянным контролем. Пока безопасность выезда затруднена, но дипломатические усилия ведутся непрерывно. Прямо сейчас уточняется информация по числу ожидающих и координируются шаги с иностранными партнёрами, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Stopfake.kz .

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МИД Казахстана разъяснил текущую ситуацию с репатриацией граждан страны и членов их семей, находящихся в секторе Газа. Дипломаты работают в тесном взаимодействии с иностранными партнёрами, в частности с властями Египта и Иордании, с целью организации безопасного выезда через пограничный переход.

Как пояснил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, ключевым вопросом остаётся получение разрешения на пересечение границы через КПП "Рафах", доступ к которому строго регулируется. Ежедневно через него пропускается ограниченное количество человек — порядка 500 граждан по квотам, согласованным с более чем 40 странами, включая Казахстан.

На текущий момент в Газе находятся десятки казахстанских граждан и членов их семей. Некоторые из них не могут выехать из-за отсутствия необходимых документов или невозможности перемещения родственников, особенно в зонах, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

Какие меры принимает МИД Казахстана:

Ежедневно обновляются списки казахстанцев, ожидающих выезда, и уточняется информация по каждому случаю.

Осуществляется связь с гражданами через мессенджеры и дипломатические каналы.

Ведутся переговоры с египетской стороной по согласованию маршрутов и дат возможной эвакуации.

При наличии разрешений будут организованы специальные рейсы для вывоза граждан из Египта в Казахстан.

Рекомендации гражданам РК в Газе: