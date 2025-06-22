18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
521.57
601.01
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.06.2025, 12:39

Когда ждать эвакуацию: МИД РК о репатриации из Газы

Новости Казахстана 0 357

В МИД Казахстана заверили, что кейс с возвращением соотечественников и граждан РК из сектора Газа находится под постоянным контролем. Пока безопасность выезда затруднена, но дипломатические усилия ведутся непрерывно. Прямо сейчас уточняется информация по числу ожидающих и координируются шаги с иностранными партнёрами, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Stopfake.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

МИД Казахстана разъяснил текущую ситуацию с репатриацией граждан страны и членов их семей, находящихся в секторе Газа. Дипломаты работают в тесном взаимодействии с иностранными партнёрами, в частности с властями Египта и Иордании, с целью организации безопасного выезда через пограничный переход.

Как пояснил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, ключевым вопросом остаётся получение разрешения на пересечение границы через КПП "Рафах", доступ к которому строго регулируется. Ежедневно через него пропускается ограниченное количество человек — порядка 500 граждан по квотам, согласованным с более чем 40 странами, включая Казахстан.

На текущий момент в Газе находятся десятки казахстанских граждан и членов их семей. Некоторые из них не могут выехать из-за отсутствия необходимых документов или невозможности перемещения родственников, особенно в зонах, находящихся под постоянной угрозой обстрелов.

Какие меры принимает МИД Казахстана:

  • Ежедневно обновляются списки казахстанцев, ожидающих выезда, и уточняется информация по каждому случаю.

  • Осуществляется связь с гражданами через мессенджеры и дипломатические каналы.

  • Ведутся переговоры с египетской стороной по согласованию маршрутов и дат возможной эвакуации.

  • При наличии разрешений будут организованы специальные рейсы для вывоза граждан из Египта в Казахстан.

Рекомендации гражданам РК в Газе:

  • Поддерживать связь с представителями МИД и консульства.

  • Следовать всем указаниям местных властей и сотрудников дипслужб.

  • По возможности оставаться в безопасных районах и сообщать о своём местоположении.

  • Процесс репатриации казахстанцев из сектора Газа продолжается, но сталкивается с объективными трудностями, связанными с безопасностью и бюрократическими ограничениями. Министерство иностранных дел находится в постоянной готовности к эвакуации и призывает соотечественников сохранять спокойствие, находиться на связи и выполнять рекомендации.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…