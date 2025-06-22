Казахстан обеспокоен: дипломатический ответ на обострение конфликта Иран–Израиль

Министерство иностранных дел Казахстана выразило серьёзную обеспокоенность стремительным обострением ситуации в зоне конфликта между Ираном и Израилем. Ведомство призвало стороны решать ядерный и другие спорные вопросы исключительно через ООН и международное право. Особое внимание было уделено необходимости скорейшего создания договора по нераспространению ядерного оружия и гарантиям безопасности для стран-участниц режима, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта МИД

МИД Казахстана отметил, что последние удары, в частности американские по иранским объектам, резко ухудшили международную обстановку и несут риск для безопасности не только ближневосточного региона, но и стран Центральной Азии, включая Казахстан. В ведомстве подчеркнули, что безопасность должна оставаться приоритетом, а все разногласия — решаться дипломатическим путём на основе Устава ООН.

В позиционном заявлении дипломатического ведомства оглашён призыв разработать международный договор, направленный на недопущение распространения ядерного оружия. Казахстан настаивает на включении в него чётких гарантий безопасности для государств, соблюдающих режим нераспространения под международным контролем.

Кроме того, МИД Казахстана подтвердил, что формируется экстренное обращение к гражданам страны, находящимся в Иране и Израиле, для которых обострение конфликта создаёт угрозу безопасности. Рекомендуется сохранять бдительность, следовать инструкциям местных властей и находиться на постоянной связи с дипломатическими представителями Казахстана.

Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров подтвердил, что посольства в Тегеране и Тель-Авиве работают в штатном режиме и оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам. Дипломаты готовы к эвакуации и спасению граждан, если ситуация потребует оперативного реагирования.

В ответ на просьбы о гуманитарной помощи и безопасности официальные лица Казахстана выразили благодарность властям Ирана, Туркменистана и Азербайджана за сотрудничество в координации транзитных маршрутов при необходимости эвакуации граждан.