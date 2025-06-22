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22.06.2025, 14:23

Частный самолёт разбился под Астаной: двое погибших при учебном полёте

Новости Казахстана 0 502

22 июня около 11:30 под Астаной, недалеко от аэродрома Жоламан, разбился частный самолёт TL‑2000 во время учебно‑тренировочного полёта. На борту находились два члена экипажа, оба погибли. По факту происшествия создана расследовательская комиссия, сообщает Lada.kz со ссылкой на  Министерство транспорта.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

22 июня 2025 года, примерно в 11:30, во время учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Жоламан в окрестностях Астаны потерпело крушение лёгкомоторное воздушное судно TL‑2000, принадлежащее частному лицу. На борту находились два человека — оба члена экипажа, которые скончались на месте происшествия.

По предварительным данным, трагедия произошла в ходе выполнения тренировочного полёта. Детали причины аварии пока не уточнены. В связи с этим сформирована специальная комиссия для расследования происшествия, которая займётся установлением всех обстоятельств и причин катастрофы.

  • Ответственные органы создают расследовательскую группу, в которую войдут специалисты авиационной инспекции и эксперты по безопасности полётов.

  • В ближайшее время ожидается осмотр места падения самолёта и проведение технической экспертизы.

  • По завершении расследования будут озвучены официальные выводы по причинам крушения — техническим неисправностям, человеческому фактору или другим обстоятельствам.

Погибшие пилоты во время учебного полёта — трагический случай, требующий детального анализа. Следственная комиссия займётся выявлением причин и подготовит официальный отчёт, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем. 

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