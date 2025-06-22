На западе Казахстана найден предполагаемый беспилотник: очередной инцидент у границы с Россией

Жители приграничного села в Атырауской области обнаружили обломки неизвестного летательного объекта. На месте падения остался черный след, а рядом нашли часть двигателя. Сейчас ожидается официальная реакция от Министерства обороны Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на АкЖайык .

Кадр из видео

Необычная находка в приграничной зоне

В селе Коныртерек Курмангазинского района Атырауской области, расположенного недалеко от границы с Российской Федерацией, местные жители обнаружили обломки неизвестного объекта. По предварительным данным, речь может идти о беспилотном летательном аппарате.

След падения — черное выжженное пятно

Очевидцы сообщили, что сначала увидели густой столб дыма, а затем заметили на земле черное пятно, напоминающее ожог от падения. Также неподалеку от этого места была найдена часть мотора, что подтверждает версию о крушении летательного средства.

Жители сообщили первыми

Объект первым заметили сельчане. По их словам, все произошло внезапно — после громкого звука в небе появился дым, а затем стало ясно, что что-то упало. Люди немедленно сообщили о случившемся местным властям.

Ожидается комментарий Министерства обороны

Редакция обратилась за официальными разъяснениями в Министерство обороны Республики Казахстан. Пока ведомство не дало официального ответа по поводу инцидента.

Фон: сообщения о дронах над Казахстаном

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в воздушном пространстве Казахстана были зафиксированы украинские беспилотники. Она осудила этот инцидент и призвала международное сообщество обратить внимание на подобные провокации. В связи с этим находка в Атырауской области приобретает дополнительную актуальность.