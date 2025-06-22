Димаш Кудайберген исполнил «Гимн любви» на трёх языках в Шанхае

Димаш Кудайберген выступил в Шанхае с трогательной интерпретацией «Гимна любви», исполнив его на трёх языках — английском, китайском и французском. Выступление казахстанского артиста стало частью музыкального фестиваля и вызвало восторг у слушателей. Артист в очередной раз продемонстрировал вокальное мастерство и культурную универсальность, собщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото dimachnews

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил с ярким номером в рамках музыкального мероприятия в Шанхае, исполнив композицию «Гимн любви» на трёх языках — английском, китайском и французском. Эмоциональное выступление сопровождалось видеорядом с символическими изображениями и визуальными эффектами, создающими атмосферу глубокой чувственности и романтики.

«Для меня большая честь петь для вас эту песню, которая объединяет сердца. Музыка — язык, понятный каждому», — сказал Димаш со сцены.

Публика, присутствовавшая на концерте, отреагировала бурными аплодисментами и стоячими овациями, а китайские СМИ отметили, что его исполнение вызвало настоящую волну обсуждений в соцсетях. Особенно зрители подчеркнули эмоциональность исполнения, диапазон голоса и уважительное отношение певца к культурному многообразию.

Концерт в Шанхае стал частью международной культурной программы, направленной на укрепление творческого сотрудничества между странами. Участие казахстанского исполнителя в таком формате ещё раз подтвердило его высокий статус на мировой сцене и популярность среди аудитории Китая.

Выступление Димаша Кудайбергена в Шанхае с «Гимном любви» стало знаковым событием, демонстрирующим силу искусства, способного объединять культуры. Его способность говорить на языке эмоций, независимо от слов, делает его концерты событием международного значения.