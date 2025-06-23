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22.06.2025, 20:18

Air Astana отменила рейсы в Дубай и Доху из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

Новости Казахстана 0 487

В связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana отменила несколько рейсов, запланированных на 23 июня. Временная приостановка касается направлений в Дубай и Доху. Перевозчик предупредил о возможных дальнейших изменениях в расписании, сообщает Lada.kz

CC BY-SA 2.0 / Kevin Hackert
CC BY-SA 2.0 / Kevin Hackert

Казахстанская авиакомпания Air Astana объявила об отмене ряда международных рейсов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в официальном заявлении перевозчика.

Согласно опубликованной информации, отменены следующие рейсы, запланированные на 23 июня:

  • KC191/192 — маршрут Атырау – Дубай – Атырау;

  • KC205/206 — маршрут Астана – Дубай – Астана;

  • KC897/898 — маршрут Алматы – Дубай – Алматы;

  • KC655/656 — маршрут Астана – Доха – Астана.

Авиакомпания пояснила, что причиной отмены стала обострившаяся ситуация в регионе, представляющая потенциальную угрозу для безопасности полетов.

«В случае принятия решения о дальнейших изменениях в расписании или дополнительных отменах, пассажиры будут своевременно проинформированы», — подчеркнули в Air Astana.

Пассажирам, купившим билеты на отменённые рейсы, рекомендуется следить за обновлениями на официальных каналах компании и при необходимости обращаться в службу поддержки для получения информации о возврате или обмене билетов.

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