Air Astana отменила рейсы в Дубай и Доху из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

В связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana отменила несколько рейсов, запланированных на 23 июня. Временная приостановка касается направлений в Дубай и Доху. Перевозчик предупредил о возможных дальнейших изменениях в расписании, сообщает Lada.kz

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Казахстанская авиакомпания Air Astana объявила об отмене ряда международных рейсов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в официальном заявлении перевозчика.

Согласно опубликованной информации, отменены следующие рейсы, запланированные на 23 июня:

KC191/192 — маршрут Атырау – Дубай – Атырау;

KC205/206 — маршрут Астана – Дубай – Астана;

KC897/898 — маршрут Алматы – Дубай – Алматы;

KC655/656 — маршрут Астана – Доха – Астана.

Авиакомпания пояснила, что причиной отмены стала обострившаяся ситуация в регионе, представляющая потенциальную угрозу для безопасности полетов.

«В случае принятия решения о дальнейших изменениях в расписании или дополнительных отменах, пассажиры будут своевременно проинформированы», — подчеркнули в Air Astana.

Пассажирам, купившим билеты на отменённые рейсы, рекомендуется следить за обновлениями на официальных каналах компании и при необходимости обращаться в службу поддержки для получения информации о возврате или обмене билетов.