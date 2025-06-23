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22.06.2025, 21:54

«Светлейший человек»: раскрыта личность погибшего пилота в крушении самолета под Астаной

Новости Казахстана 0 757

В результате крушения легкомоторного самолета TL-2000 под Астаной погибли два человека. Одним из них оказался пилот, с детства увлеченный авиацией. Его друг поделился воспоминаниями о погибшем, назвав его человеком с уникальной душой и искренней любовью к небу и казахскому языку, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

© Photo : Сайт компании L-ULTRALIGHT, s.r.o.
© Photo : Сайт компании L-ULTRALIGHT, s.r.o.

Установлена личность погибшего пилота в катастрофе под Астаной

Трагедия произошла в воскресенье, 22 июня, около 11:30 в районе аэродрома Жоламан под Астаной. Во время выполнения планового учебно-тренировочного полета разбился легкомоторный самолет TL-2000, находившийся в частной собственности. На борту воздушного судна находились два человека — оба погибли.

Причины катастрофы выясняет комиссия

Как сообщили официальные источники, самолет выполнял полет в рамках запланированных учебных тренировок. Обстоятельства и причины случившегося пока не установлены. По факту авиапроисшествия создана специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента.

На месте падения работают специалисты. Ранее были опубликованы фотографии с места катастрофы — обломки самолета, следы пожара и выжженное поле стали свидетельством внезапной и страшной трагедии.

«Он обожал небо»: кем был погибший пилот

Один из погибших — пилот, о котором в беседе с ИА NewTimes.kz рассказал его близкий друг. По его словам, мужчина с юности был увлечен авиацией, учился в Кызылорде по направлению, связанному с космонавтикой, и до последнего дня своей жизни оставался предан полетам.

«Он был настоящим энтузиастом, интересовался техникой, обожал небо. Мы с ним только вчера говорили: собирались на следующей неделе встретиться на аэродроме, хотели вместе купить самолет и начать снимать проект, связанный с полетами. Когда я узнал о крушении, сразу начал звонить, надеясь, что это не он. Но потом мне подтвердили: это был Ваня. Светлейший человек, без преувеличения. Он был невероятно умным, с острым критическим мышлением, при этом, мягким, открытым и невероятно доброжелательным. Очень любил казахский язык, свободно на нем говорил. Таких, как он, почти не встретишь», — рассказал друг погибшего.

Имя второго погибшего пока официально не раскрывается. Расследование продолжается.

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