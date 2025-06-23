SCAT меняет расписание рейсов из-за столкновений самолетов с птицами

Казахстанская авиакомпания SCAT объявила о корректировках в расписании некоторых международных рейсов. Причиной стали форс-мажорные обстоятельства, включая повреждение самолетов из-за столкновений с птицами. Компания принимает меры по обеспечению комфорта пассажиров и находится с ними в постоянной связи, сообщает Lada.kz

Фото: astanatv.kz

Повреждение самолетов повлияло на график

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT, ряд рейсов временно изменил расписание в связи с повреждением воздушных судов. Повреждения произошли в результате попадания птиц в конструкцию самолетов во время полетов, что расценивается как форс-мажор.

Изменения на маршрутах Анталия – Астана и Актобе – Анталия

Анталия – Астана:

Пассажиры, ожидающие вылета в столицу Казахстана, размещены в отелях до прибытия резервного самолета. Авиакомпания продлила проживание и обеспечила все условия для комфортного ожидания. Вылет из Анталии запланирован на 23 июня 2025 года.

Актобе – Анталия:

Пассажиры, находящиеся в Актобе, получили горячее питание и напитки. Представители SCAT и туроператоры поддерживают постоянную связь с путешественниками и в случае необходимости оперативно вносят изменения в расписание.

Возможные задержки на других направлениях

Из-за перераспределения воздушных судов на 23 июня возможны задержки на следующих направлениях:

Алматы – Шарм-эль-Шейх

Алматы – Анталия

Анталия – Алматы

Авиакомпания просит пассажиров учитывать возможные отклонения от расписания и следить за обновлениями.

Отмена рейса Астана – Доха

Помимо этого, SCAT уведомила об отмене рейса по маршруту Астана – Доха, который был запланирован на 23 июня. Решение связано с текущей международной обстановкой и временными ограничениями на полеты в отдельных воздушных зонах.