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23.06.2025, 08:19

День полиции в Казахстане: неожиданное нововведение и слова благодарности

Новости Казахстана 0 7 254

В День полиции Республики Казахстан глава МВД Ержан Саденов обратился с поздравлением к действующим сотрудникам и ветеранам ведомства. Он поблагодарил их за службу, отметив важность профессии, преданность делу и роль ветеранов в формировании будущих поколений. Министр подчеркнул, что полиция должна оставаться олицетворением справедливости, чести и мужества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Поздравление от министра в День полиции

Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов выступил с официальным поздравлением в честь профессионального праздника — Дня полиции, который ежегодно отмечается 23 июня. Обращение адресовано всем действующим сотрудникам правоохранительных органов, а также ветеранам службы.

Символ справедливости и мужества

В поздравительном послании глава МВД подчеркнул значимость профессии полицейского, отметив, что служба в органах внутренних дел требует не только высокого уровня профессионализма, но и крепкой выдержки, готовности к самопожертвованию и абсолютной преданности долгу.

«Служба в органах внутренних дел требует высокого профессионализма, выдержки и беззаветной преданности своему делу. Сегодня, как и всегда, вы проявляете стойкость, самоотверженность и верность присяге. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!» — сказал Ержан Саденов.

Он поблагодарил сотрудников полиции за ежедневный труд, а ветеранам выразил особую признательность за вклад в укрепление службы и участие в воспитании нового поколения правоохранителей.

История праздника

День полиции был официально учреждён в Казахстане в 2007 году. Праздничная дата выбрана не случайно — 23 июня 1992 года был принят Закон Республики Казахстан «Об органах внутренних дел», ставший основой для правового регулирования деятельности полиции.

Технологии на страже закона

Накануне праздника Министерство внутренних дел также сообщило о запуске нового цифрового проекта. В ведомстве началась работа над созданием интеллектуального помощника следователя, основанного на технологиях искусственного интеллекта. Подробности о функциональности этой системы раскрыли в Генеральной прокуратуре.

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