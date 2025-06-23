Власти в Казахстане сделали важное заявление о ценах на газ

Казахстанское Министерство энергетики предложило сохранить действующий уровень оптовой цены на сжиженный нефтяной газ (СУГ) до конца текущего года. Соответствующий проект приказа уже опубликован для общественного обсуждения, сообщает Lada.kz
Согласно проекту приказа «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж», стоимость реализации СУГ планируется оставить на уровне 51 932 тенге за тонну. Этот тариф должен действовать в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.
Проект приказа размещён на официальном портале «Открытые НПА» и находится в стадии публичного обсуждения. Свои предложения и замечания казахстанцы могут направить до 24 июня 2025 года.
Ранее, с 1 февраля 2025 года, в республике уже произошло повышение оптовой цены на сжиженный газ. Тогда стоимость выросла с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну (без учёта НДС).
Как уточнили в Минэнерго, нынешняя инициатива по сохранению цены связана с окончанием срока действия предыдущего приказа. Ведомство намерено переутвердить установленные ранее предельные расценки на СУГ для внутреннего рынка.
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