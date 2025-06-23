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23.06.2025, 09:28

Власти в Казахстане сделали важное заявление о ценах на газ

Новости Казахстана 0 2 968

Казахстанское Министерство энергетики предложило сохранить действующий уровень оптовой цены на сжиженный нефтяной газ (СУГ) до конца текущего года. Соответствующий проект приказа уже опубликован для общественного обсуждения, сообщает Lada.kz

Фото: pexels
Фото: pexels

Цена останется на уровне 51 932 тенге за тонну

Согласно проекту приказа «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж», стоимость реализации СУГ планируется оставить на уровне 51 932 тенге за тонну. Этот тариф должен действовать в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Обсуждение документа продлится до 24 июня

Проект приказа размещён на официальном портале «Открытые НПА» и находится в стадии публичного обсуждения. Свои предложения и замечания казахстанцы могут направить до 24 июня 2025 года.

Предыстория: цена на газ повысилась в феврале

Ранее, с 1 февраля 2025 года, в республике уже произошло повышение оптовой цены на сжиженный газ. Тогда стоимость выросла с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну (без учёта НДС).

Как уточнили в Минэнерго, нынешняя инициатива по сохранению цены связана с окончанием срока действия предыдущего приказа. Ведомство намерено переутвердить установленные ранее предельные расценки на СУГ для внутреннего рынка.

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