Прокуратура наказала чиновника за саботаж инвестиций в оборону Казахстана

В Казахстане выявлены нарушения в работе Министерства промышленности и строительства, связанные с затягиванием согласования инвестиционного проекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры.

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Речь идет о проекте, реализуемом отечественным инвестором, направленном на создание комплексного производства современного вооружения и военной техники. Ситуацию выявили в рамках совместной работы Генпрокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" в составе оперативной группы Task Force.

Сроки нарушены более чем в три раза

По данным надзорного органа, ведомство существенно превысило установленные законом сроки на этапе согласования инвестиционного соглашения:

Процесс создания Комиссии по переговорам затянулся до 47 дней , при том что по регламенту на это отводится не более 15 рабочих дней .

Выдача отраслевого заключения также была задержана на 9 рабочих дней .

Кроме того, нарушены установленные сроки рассмотрения заявки инвестора и подготовки заключения по ключевым условиям соглашения.

Ответственный руководитель понес дисциплинарное наказание

В связи с выявленными фактами директор соответствующего департамента Министерства промышленности и строительства был привлечен к дисциплинарной ответственности. Решение принято по итогам акта прокурорского надзора.

Общий масштаб проблем инвесторов

Как отметили в прокуратуре, подобные случаи не единичны. На сегодняшний день в рамках работы по защите прав инвесторов разрешены 801 проблемных кейсов из 1 352, поступивших от бизнесменов.