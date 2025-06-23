Казахстанец устроил кровавую бойню: убита девушка, ранен подросток

22 июня в одном из жилых комплексов Астаны произошел жестокий инцидент, завершившийся трагедией. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы, в результате нападения погибла молодая женщина, а ее несовершеннолетний брат получил ножевые ранения и был госпитализирован, передает Lada.kz.

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Нападение с ножом и баррикада в квартире

В Telegram-канале Криминальный Казахстан сообщается, что подозреваемый нанес множественные удары ножом, после чего напал на ее младшего брата. Затем он забаррикадировался в квартире, однако позже сдался прибывшим на место полицейским без сопротивления.

Официальный комментарий полиции

В ДП Астаны уточнили, что сообщение о ножевом ранении поступило от жителей многоэтажного дома. На месте происшествия было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Рядом находился ее брат, который был ранен и экстренно доставлен в медицинское учреждение.

"На месте было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу", — сообщили в пресс-службе полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Детали инцидента не разглашаются

Пока все обстоятельства трагедии уточняются. В полиции подчеркнули, что иная информация по делу не подлежит оглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.