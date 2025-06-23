Убийства, грабежи, изнасилования: МВД назвало реальные масштабы преступности в Казахстане

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал о комплексной работе полиции, направленной на повышение правосознания казахстанцев. Он подчеркнул, что одних карательных мер недостаточно — необходима поддержка общества, семьи и школы. Также глава МВД обозначил ключевые направления в борьбе с преступностью, интернет-мошенничеством и наркоугрозами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.
Каждый гражданин хочет быть уверен, что его близкие в безопасности — будь то дома, в автобусе или на улице. Как добиться этого? На вопрос отвечает министр внутренних дел Ержан Саденов:
«Мировой опыт показывает: без мер принуждения добиться порядка невозможно. Но только их недостаточно. Нужны сознательность, социальная ответственность и внутренние установки уважения к Закону».
Он отметил, что МВД активно применяет не только административные и уголовные санкции, но и усиливает профилактику, разъяснительную работу и внедрение цифровых решений.
В качестве примера Саденов привел историю из Атырауской области:
«Трехлетний мальчик Динмухаммед знает, что мусор бросать нельзя — его этому научили бабушка с дедушкой. Такие примеры — важны».
Тем не менее, в обществе сохраняются стереотипы. Например, часть граждан требует смягчения наказания за вождение в нетрезвом виде. В 2025 году уже задержано почти 5 000 пьяных водителей. 18 человек погибли по их вине, более 300 пострадали.
«Нетрезвый водитель — это потенциальный преступник. Послабления здесь недопустимы», — подчеркнул министр.
За последние годы в стране заметно выросла правовая культура. Казахстанцы всё чаще осуждают нарушения — от распития алкоголя на улице до выброшенного мусора в подъезде. Особенно помогли этому цифровые инструменты:
автоматизированные системы контроля на дорогах,
домовые чаты с участием участковых,
соцсети, где граждане публикуют видео с нарушениями.
МВД ежедневно реагирует на сотни таких сообщений.
На рассмотрении находится законопроект «О профилактике правонарушений». Среди предложений:
расширение круга субъектов профилактики,
участие граждан в предупреждении правонарушений,
поощрения — от благодарственных писем до денежного вознаграждения.
«В Европе шум за стеной — повод вызвать полицию. У нас тоже формируется такое восприятие гражданского долга», — отметил Саденов.
Особое внимание МВД уделяет формированию нового поколения полицейских. В школах работают полицейские классы «Жас сақшы», где детей обучают патриотизму и правопорядку.
Вузы МВД трансформированы: в программы включены модули по аналитике, цифровым технологиям и кибербезопасности. В Астане открыта Академия управления МВД — образовательный центр для подготовки руководителей нового поколения.
За 5 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано свыше 39 000 преступлений — на 5 000 меньше, чем годом ранее. Значительно сократилось количество:
убийств,
грабежей,
разбоев,
изнасилований,
хулиганств.
Особенно заметно — снижение краж: за год на 27%, а скотокрадство за 5 лет — почти на 75%.
«Это говорит о росте правосознания, благосостояния и работе всех структур», — отметил глава МВД.
С развитием технологий особую угрозу представляют интернет-мошенничества. В ответ МВД создало профильное подразделение. С начала 2025 года:
заблокировано более 1,5 млрд тенге,
изъято почти 90 000 SIM-карт,
остановлено 67 млн подменных международных звонков.
Но ключ к защите — цифровая грамотность граждан. Только совместными усилиями можно сократить число пострадавших.
Сегодня наркоторговцы действуют через мессенджеры и криптовалюту. МВД усилило меры:
заблокировано 12 000 интернет-ресурсов с наркотическим контентом,
приостановлена работа 15 000 банковских карт,
изъято 1,5 тонны синтетических наркотиков.
«Один наркоман — это трагедия всей семьи», — подчеркнул министр.
Дополнительно в Уголовный кодекс внесены изменения: теперь более чётко разграничена ответственность для организаторов, распространителей и интернет-курьеров. За употребление вне медицины введена административная ответственность — для акцента на реабилитации.
В завершение Ержан Саденов подчеркнул:
«Родина начинается с семьи. А уважение к Закону — с семьи. Мы делаем всё, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. И если мы вместе будем придерживаться принципа "Закон и Порядок" — сделаем Казахстан чистой, безопасной и справедливой страной».
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