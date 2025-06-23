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23.06.2025, 11:10

Убийства, грабежи, изнасилования: МВД назвало реальные масштабы преступности в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 235

Министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал о комплексной работе полиции, направленной на повышение правосознания казахстанцев. Он подчеркнул, что одних карательных мер недостаточно — необходима поддержка общества, семьи и школы. Также глава МВД обозначил ключевые направления в борьбе с преступностью, интернет-мошенничеством и наркоугрозами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Безопасность — потребность каждого

Каждый гражданин хочет быть уверен, что его близкие в безопасности — будь то дома, в автобусе или на улице. Как добиться этого? На вопрос отвечает министр внутренних дел Ержан Саденов:

«Мировой опыт показывает: без мер принуждения добиться порядка невозможно. Но только их недостаточно. Нужны сознательность, социальная ответственность и внутренние установки уважения к Закону».

Он отметил, что МВД активно применяет не только административные и уголовные санкции, но и усиливает профилактику, разъяснительную работу и внедрение цифровых решений.

Уважение к Закону начинается с семьи

В качестве примера Саденов привел историю из Атырауской области:

«Трехлетний мальчик Динмухаммед знает, что мусор бросать нельзя — его этому научили бабушка с дедушкой. Такие примеры — важны».

Тем не менее, в обществе сохраняются стереотипы. Например, часть граждан требует смягчения наказания за вождение в нетрезвом виде. В 2025 году уже задержано почти 5 000 пьяных водителей. 18 человек погибли по их вине, более 300 пострадали.

«Нетрезвый водитель — это потенциальный преступник. Послабления здесь недопустимы», — подчеркнул министр.

Путь к правосознанию: как меняются казахстанцы

За последние годы в стране заметно выросла правовая культура. Казахстанцы всё чаще осуждают нарушения — от распития алкоголя на улице до выброшенного мусора в подъезде. Особенно помогли этому цифровые инструменты:

  • автоматизированные системы контроля на дорогах,

  • домовые чаты с участием участковых,

  • соцсети, где граждане публикуют видео с нарушениями.

МВД ежедневно реагирует на сотни таких сообщений.

Новый закон — шаг к профилактике

На рассмотрении находится законопроект «О профилактике правонарушений». Среди предложений:

  • расширение круга субъектов профилактики,

  • участие граждан в предупреждении правонарушений,

  • поощрения — от благодарственных писем до денежного вознаграждения.

«В Европе шум за стеной — повод вызвать полицию. У нас тоже формируется такое восприятие гражданского долга», — отметил Саденов.

Полиция как образец: воспитание с детства

Особое внимание МВД уделяет формированию нового поколения полицейских. В школах работают полицейские классы «Жас сақшы», где детей обучают патриотизму и правопорядку.

Вузы МВД трансформированы: в программы включены модули по аналитике, цифровым технологиям и кибербезопасности. В Астане открыта Академия управления МВД — образовательный центр для подготовки руководителей нового поколения.

Преступность сокращается: цифры и тренды

За 5 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано свыше 39 000 преступлений — на 5 000 меньше, чем годом ранее. Значительно сократилось количество:

  • убийств,

  • грабежей,

  • разбоев,

  • изнасилований,

  • хулиганств.

Особенно заметно — снижение краж: за год на 27%, а скотокрадство за 5 лет — почти на 75%.

«Это говорит о росте правосознания, благосостояния и работе всех структур», — отметил глава МВД.

Вызов современности — киберпреступность

С развитием технологий особую угрозу представляют интернет-мошенничества. В ответ МВД создало профильное подразделение. С начала 2025 года:

  • заблокировано более 1,5 млрд тенге,

  • изъято почти 90 000 SIM-карт,

  • остановлено 67 млн подменных международных звонков.

Но ключ к защите — цифровая грамотность граждан. Только совместными усилиями можно сократить число пострадавших.

Борьба с наркотиками: новые угрозы — новые методы

Сегодня наркоторговцы действуют через мессенджеры и криптовалюту. МВД усилило меры:

  • заблокировано 12 000 интернет-ресурсов с наркотическим контентом,

  • приостановлена работа 15 000 банковских карт,

  • изъято 1,5 тонны синтетических наркотиков.

«Один наркоман — это трагедия всей семьи», — подчеркнул министр.

Дополнительно в Уголовный кодекс внесены изменения: теперь более чётко разграничена ответственность для организаторов, распространителей и интернет-курьеров. За употребление вне медицины введена административная ответственность — для акцента на реабилитации.

Вместе к безопасной стране

В завершение Ержан Саденов подчеркнул:

«Родина начинается с семьи. А уважение к Закону — с семьи. Мы делаем всё, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. И если мы вместе будем придерживаться принципа "Закон и Порядок" — сделаем Казахстан чистой, безопасной и справедливой страной».

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