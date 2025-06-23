Бывшая судья Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск

Бывшая судья Карлыгаш Таткеева, ранее занимавшая высокие должности в судебной системе Казахстана, объявлена в розыск. Согласно данным портала правовой статистики, соответствующее решение было принято 20 июня по инициативе суда. Розыск ведёт Департамент Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области, сообщает Lada.kz
Карлыгаш Таткеева, ранее занимавшая должности в судах Астаны и Карагандинской области, а также работавшая советником председателя Верховного суда, находится в розыске. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой статистики и специальных учётов Республики Казахстан.
Согласно обнародованным данным, Таткеева объявлена в розыск 20 июня 2025 года. Инициатором розыска выступил суд, а непосредственным исполнителем является Департамент Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области.
Розыск. Скриншот: qamqor.gov.kz
Карлыгаш Таткеева известна как бывший судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области. Также она работала в суде Астаны, а впоследствии занимала должность советника председателя Верховного суда Республики Казахстан.
Подробности уголовного дела и причины розыска пока не раскрываются. Следствие и оперативные мероприятия продолжаются.
Карьера и профессиональный путь Карлыгаш Таткеевой
Карлыгаш Таткеева родилась в Жамбылской области. В 1990 году она поступила на юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова, где получила профильное высшее образование.
Свою профессиональную деятельность Таткеева начала еще до окончания вуза: с мая 1994 года по 1995 год она трудилась в качестве помощника следователя прокуратуры города Шу Жамбылской области.
После получения диплома юриста в 1995 году Карлыгаш Таткеева продолжила службу в органах прокуратуры Жамбылской области. До 2002 года она последовательно занимала несколько должностей, связанных с правовым контролем и кадровой работой. Среди них:
старший прокурор отдела организационно-аналитической работы и рассмотрения обращений граждан;
старший прокурор организационно-кадрового отдела;
старший помощник прокурора Сарысуского района;
прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере.
В апреле 2002 года Таткеева перешла в частный сектор, заняв должность заместителя директора по юридическим вопросам в товариществе с ограниченной ответственностью «БНБ» в городе Тараз. На этом посту она проработала до августа 2003 года.
С 21 августа 2003 года Карлыгаш Таткеева приступила к исполнению обязанностей судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области. На этой должности она осуществляла правосудие в сфере экономических споров и хозяйственного судопроизводства.
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