Бывшая судья Карлыгаш Таткеева объявлена в розыск

Бывшая судья Карлыгаш Таткеева, ранее занимавшая высокие должности в судебной системе Казахстана, объявлена в розыск. Согласно данным портала правовой статистики, соответствующее решение было принято 20 июня по инициативе суда. Розыск ведёт Департамент Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области, сообщает Lada.kz

Фото: qamqor.gov.kz

Карлыгаш Таткеева, ранее занимавшая должности в судах Астаны и Карагандинской области, а также работавшая советником председателя Верховного суда, находится в розыске. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой статистики и специальных учётов Республики Казахстан.

Согласно обнародованным данным, Таткеева объявлена в розыск 20 июня 2025 года. Инициатором розыска выступил суд, а непосредственным исполнителем является Департамент Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области.

Розыск. Скриншот: qamqor.gov.kz

Карлыгаш Таткеева известна как бывший судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области. Также она работала в суде Астаны, а впоследствии занимала должность советника председателя Верховного суда Республики Казахстан.

Подробности уголовного дела и причины розыска пока не раскрываются. Следствие и оперативные мероприятия продолжаются.

Карьера и профессиональный путь Карлыгаш Таткеевой

Карлыгаш Таткеева родилась в Жамбылской области. В 1990 году она поступила на юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова, где получила профильное высшее образование.

Свою профессиональную деятельность Таткеева начала еще до окончания вуза: с мая 1994 года по 1995 год она трудилась в качестве помощника следователя прокуратуры города Шу Жамбылской области.

После получения диплома юриста в 1995 году Карлыгаш Таткеева продолжила службу в органах прокуратуры Жамбылской области. До 2002 года она последовательно занимала несколько должностей, связанных с правовым контролем и кадровой работой. Среди них:

старший прокурор отдела организационно-аналитической работы и рассмотрения обращений граждан;

старший прокурор организационно-кадрового отдела;

старший помощник прокурора Сарысуского района;

прокурор отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере.

В апреле 2002 года Таткеева перешла в частный сектор, заняв должность заместителя директора по юридическим вопросам в товариществе с ограниченной ответственностью «БНБ» в городе Тараз. На этом посту она проработала до августа 2003 года.

С 21 августа 2003 года Карлыгаш Таткеева приступила к исполнению обязанностей судьи специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области. На этой должности она осуществляла правосудие в сфере экономических споров и хозяйственного судопроизводства.