Пенсии и пособия проиндексируют в Казахстане

Правительство Казахстана запланировало масштабную индексацию пенсий, социальных пособий и выплат, предусмотрев на эти цели около 800 миллиардов тенге. Об этом сообщил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Меры направлены на поддержку населения в условиях роста инфляции и налоговых изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Во время выступления в Сенате Серик Жумангарин подчеркнул, что государство не допустит ухудшения положения социально уязвимых категорий граждан:
«На индексацию пенсий, пособий, социальных выплат мы предусмотрели порядка 800 миллиардов тенге. Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоёв населения, я думаю, больших потрясений не будет», — заявил он.
Также министр напомнил об увеличении необлагаемого дохода для казахстанцев с инвалидностью I и II групп:
Размер необлагаемого дохода вырос с 289 тысяч тенге до 1,6 миллиона тенге в месяц.
Эта мера позволит сохранить около 12 миллиардов тенге для 350 тысяч человек.
В рамках пакета налоговых инициатив предусмотрено и уменьшение транспортного налога:
На 30% для автомобилей старше 10 лет.
На 50% — для машин, возрастом более 20 лет.
По словам Жумангарина, такие изменения дадут гражданам экономию около 30 миллиардов тенге.
С учётом введения прогрессивного подоходного налога утверждён новый стандартный налоговый вычет:
Размер вычета — 30 МРП (ориентировочно 120 тысяч тенге в 2025 году).
Это означает, что работники с зарплатой до 140 тысяч тенге полностью освобождаются от ИПН.
Таким образом, от уплаты налога освобождается:
53% всех работающих, то есть более 3,8 миллиона человек.
Суммарно у граждан останется дополнительно около 90 миллиардов тенге.
«В карманах у них останется порядка 90 миллиардов тенге дополнительно», — отметил министр.
Серик Жумангарин отметил, что некоторые компании уже начали повышать цены — несмотря на то что налоговые изменения ещё не вступили в силу:
«Честно говоря, многие предприятия уже подняли цены — несмотря на то, что изменения будут внесены с первой половины года. Никто не скрывает этого. С Национальной палатой предпринимателей я разговаривал — многие подняли даже исходя из того, что НДС будет 20 процентов».
Министр заверил, что государство продолжает мониторинг цен и будет реагировать на недобросовестное ценообразование.
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