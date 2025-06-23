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23.06.2025, 12:37

Пенсии и пособия проиндексируют в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 374

Правительство Казахстана запланировало масштабную индексацию пенсий, социальных пособий и выплат, предусмотрев на эти цели около 800 миллиардов тенге. Об этом сообщил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Меры направлены на поддержку населения в условиях роста инфляции и налоговых изменений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Поддержка уязвимых слоёв населения

Во время выступления в Сенате Серик Жумангарин подчеркнул, что государство не допустит ухудшения положения социально уязвимых категорий граждан:

«На индексацию пенсий, пособий, социальных выплат мы предусмотрели порядка 800 миллиардов тенге. Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоёв населения, я думаю, больших потрясений не будет», — заявил он.

Рост необлагаемого дохода для лиц с инвалидностью

Также министр напомнил об увеличении необлагаемого дохода для казахстанцев с инвалидностью I и II групп:

  • Размер необлагаемого дохода вырос с 289 тысяч тенге до 1,6 миллиона тенге в месяц.

  • Эта мера позволит сохранить около 12 миллиардов тенге для 350 тысяч человек.

Снижение транспортного налога на старые автомобили

В рамках пакета налоговых инициатив предусмотрено и уменьшение транспортного налога:

  • На 30% для автомобилей старше 10 лет.

  • На 50% — для машин, возрастом более 20 лет.

По словам Жумангарина, такие изменения дадут гражданам экономию около 30 миллиардов тенге.

Введение прогрессивной шкалы и налоговые вычеты

С учётом введения прогрессивного подоходного налога утверждён новый стандартный налоговый вычет:

  • Размер вычета — 30 МРП (ориентировочно 120 тысяч тенге в 2025 году).

  • Это означает, что работники с зарплатой до 140 тысяч тенге полностью освобождаются от ИПН.

Таким образом, от уплаты налога освобождается:

  • 53% всех работающих, то есть более 3,8 миллиона человек.

  • Суммарно у граждан останется дополнительно около 90 миллиардов тенге.

«В карманах у них останется порядка 90 миллиардов тенге дополнительно», — отметил министр.

Цены уже растут: бизнес реагирует на налоговые реформы

Серик Жумангарин отметил, что некоторые компании уже начали повышать цены — несмотря на то что налоговые изменения ещё не вступили в силу:

«Честно говоря, многие предприятия уже подняли цены — несмотря на то, что изменения будут внесены с первой половины года. Никто не скрывает этого. С Национальной палатой предпринимателей я разговаривал — многие подняли даже исходя из того, что НДС будет 20 процентов».

Министр заверил, что государство продолжает мониторинг цен и будет реагировать на недобросовестное ценообразование.

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