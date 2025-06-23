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23.06.2025, 13:13

С 29 июля Tele2 поднимает цены на тарифы: какие изменения ждут казахстанцев

Новости Казахстана 0 16 709

С 29 июля 2025 года мобильный оператор Tele2 начнет поэтапное повышение абонентской платы на ряде действующих и архивных тарифных планов. Компания объясняет это решением, продиктованным экономическими и технологическими обстоятельствами, сообщает Lada.kz.

Фото: trashbox.ru
Фото: trashbox.ru

Причины пересмотра тарифов

Tele2 заявляет, что основной причиной повышения цен стал рост расходов на обслуживание телекоммуникационной сети, закупку оборудования и модернизацию технической инфраструктуры. Повышение тарифов, по заверению компании, необходимо для поддержания стабильной работы сети, улучшения качества связи и расширения покрытия.

«Пересмотр абонентской платы связан с необходимостью обеспечения стабильности сервисов и повышения качества услуг. Tele2 продолжает инвестировать в инфраструктуру и технологии», — говорится в официальном сообщении оператора.

Как изменятся тарифные планы

Изменения затронут как актуальные тарифы, так и те, которые ранее были переведены в архив. Для большинства планов пересмотр цен сопровождается увеличением объема интернет-трафика или другими бонусами, такими как безлимитный доступ к 5G.

Обновленные тарифы:

  • «Выгодный 2 за 3 590 ₸»«Выгодный 3 за 4 390 ₸»
    Интернет увеличится с 11 ГБ до 14 ГБ.

  • «Выгодный 2 за 4 590 ₸»«Выгодный 3 за 5 390 ₸»
    Объем трафика вырастет с 14 до 18 ГБ.

  • «Выгодный 2 за 5 590 ₸»«Выгодный 3 за 6 490 ₸»
    Интернет-пакет увеличится с 25 до 30 ГБ.

  • «Выгодный 2 за 6 590 ₸»«Выгодный 3 за 7 590 ₸»
    Объем трафика увеличится с 35 до 40 ГБ.

При этом количество минут на другие мобильные сети останется без изменений, а доступ к сети 5G предоставляется в формате безлимита.

Не всем абонентам повезло: что с архивными тарифами?

Некоторые архивные тарифы также будут изменены, и не всегда это приведет к выгоде для клиента. Например:

  • «Выгодный Promo за 2 590 ₸» будет переведен на новый план стоимостью 3 990 ₸, при этом интернет-пакет уменьшится с 30 до 20 ГБ.

Что произойдет при недостатке средств на счете?

В случае, если на момент списания абонентской платы на счете не окажется необходимой суммы, автоматически активируется суточный пакет:

  • Стоимость — 340 ₸ в день

  • Включает 1 ГБ интернета и звонки

Рекомендации от оператора

Компания призывает абонентов заранее ознакомиться с новыми условиями и проверить актуальный статус своего тарифного плана на официальном сайте, чтобы избежать нежелательных списаний.

«Мы искренне ценим лояльность наших клиентов и стремимся обеспечить максимально качественные услуги, несмотря на изменения рыночных условий», — отметили в Tele2.

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