«Легко уничтожить беспилотником»: Казахстану советуют защитить НПЗ, пока не поздно

Эксперт в области энергетики Олжас Байдильдинов призвал власти Казахстана уделить особое внимание вопросам безопасности трех крупных НПЗ страны. В интервью LS он пояснил, почему защита критически важной инфраструктуры становится все более актуальной на фоне нарастающих глобальных угроз, сообщает Lada.kz

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Риски для НПЗ: уроки мировых конфликтов

По словам Байдильдинова, Казахстан слишком долго игнорировал необходимость охраны стратегических энергообъектов. Он напомнил, что поднимал эту тему задолго до начала конфликта между Россией и Украиной, однако тогда к его словам отнеслись скептически.

«Когда я говорил об этом на внутренних совещаниях, мне отвечали: "Мы ни с кем не воюем, такие меры излишни, это пустая трата денег"», — отметил эксперт.

Однако, как показала практика последних лет, даже страны, не находящиеся в состоянии войны, могут стать объектом атак с применением беспилотников. Байдильдинов подчеркнул, что подобные инциденты уже фиксировались вблизи западных границ Казахстана.

Угроза дестабилизации

Эксперт предупредил: любые диверсии на НПЗ могут повлечь за собой не только экономические, но и политические последствия.

«У нас всего три крупных НПЗ. Террористическая атака на один из них способна привести к серьезной дестабилизации», — подчеркнул он.

В соседних странах, по его словам, нефтеперерабатывающие объекты уже оснащаются современными средствами безопасности за счет отраслевых компаний. Казахстан также располагает техническими возможностями для установки систем обнаружения, радиоэлектронной борьбы и средств перехвата беспилотников.

«Современные технологии позволяют нам защитить эти объекты, и делать это необходимо уже сейчас», — заявил Байдильдинов.

Реакция рынка на конфликт в Иране

Комментируя обострение обстановки на Ближнем Востоке, аналитик отметил, что мировые цены на нефть отреагировали ростом, однако без резких скачков. Так, 17 июня котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent превысили $76 за баррель, а 23 июня поднимались выше $80, прежде чем опуститься до $77,18 к полудню по времени Астаны.

Байдильдинов уверен, что рост цен носит краткосрочный характер:

«Западным экономикам нужны низкие цены на нефть. Как только ситуация стабилизируется, стоимость может вернуться к уровню $60 и ниже», — отметил он.

Иран, Ормузский пролив и поставки нефти

По наблюдениям эксперта, в настоящее время ни Иран, ни Израиль не наносят ударов по объектам нефтяной инфраструктуры, имеющей экспортное значение. Все атаки касаются в основном внутренних объектов переработки.

«Экспорт нефти продолжается. Более того, страны Персидского залива и ОПЕК+ могут даже увеличить добычу, чтобы сгладить последствия кризиса», — пояснил Байдильдинов.

Что касается угрозы перекрытия Ормузского пролива, то, по его мнению, это маловероятно. Пролив используется также ОАЭ, Оманом и Саудовской Аравией — странами, не заинтересованными в эскалации конфликта с Ираном.