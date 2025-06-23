18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.46
600.04
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.06.2025, 14:41

«Легко уничтожить беспилотником»: Казахстану советуют защитить НПЗ, пока не поздно

Новости Казахстана 0 1 077

Эксперт в области энергетики Олжас Байдильдинов призвал власти Казахстана уделить особое внимание вопросам безопасности трех крупных НПЗ страны. В интервью LS он пояснил, почему защита критически важной инфраструктуры становится все более актуальной на фоне нарастающих глобальных угроз, сообщает Lada.kz

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Риски для НПЗ: уроки мировых конфликтов

По словам Байдильдинова, Казахстан слишком долго игнорировал необходимость охраны стратегических энергообъектов. Он напомнил, что поднимал эту тему задолго до начала конфликта между Россией и Украиной, однако тогда к его словам отнеслись скептически.

«Когда я говорил об этом на внутренних совещаниях, мне отвечали: "Мы ни с кем не воюем, такие меры излишни, это пустая трата денег"», — отметил эксперт.

Однако, как показала практика последних лет, даже страны, не находящиеся в состоянии войны, могут стать объектом атак с применением беспилотников. Байдильдинов подчеркнул, что подобные инциденты уже фиксировались вблизи западных границ Казахстана.

Угроза дестабилизации

Эксперт предупредил: любые диверсии на НПЗ могут повлечь за собой не только экономические, но и политические последствия.

«У нас всего три крупных НПЗ. Террористическая атака на один из них способна привести к серьезной дестабилизации», — подчеркнул он.

В соседних странах, по его словам, нефтеперерабатывающие объекты уже оснащаются современными средствами безопасности за счет отраслевых компаний. Казахстан также располагает техническими возможностями для установки систем обнаружения, радиоэлектронной борьбы и средств перехвата беспилотников.

«Современные технологии позволяют нам защитить эти объекты, и делать это необходимо уже сейчас», — заявил Байдильдинов.

Реакция рынка на конфликт в Иране

Комментируя обострение обстановки на Ближнем Востоке, аналитик отметил, что мировые цены на нефть отреагировали ростом, однако без резких скачков. Так, 17 июня котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent превысили $76 за баррель, а 23 июня поднимались выше $80, прежде чем опуститься до $77,18 к полудню по времени Астаны.

Байдильдинов уверен, что рост цен носит краткосрочный характер:

«Западным экономикам нужны низкие цены на нефть. Как только ситуация стабилизируется, стоимость может вернуться к уровню $60 и ниже», — отметил он.

Иран, Ормузский пролив и поставки нефти

По наблюдениям эксперта, в настоящее время ни Иран, ни Израиль не наносят ударов по объектам нефтяной инфраструктуры, имеющей экспортное значение. Все атаки касаются в основном внутренних объектов переработки.

«Экспорт нефти продолжается. Более того, страны Персидского залива и ОПЕК+ могут даже увеличить добычу, чтобы сгладить последствия кризиса», — пояснил Байдильдинов.

Что касается угрозы перекрытия Ормузского пролива, то, по его мнению, это маловероятно. Пролив используется также ОАЭ, Оманом и Саудовской Аравией — странами, не заинтересованными в эскалации конфликта с Ираном.

«Это скорее инструмент давления — пугало, которым машут, а потом убирают обратно в шкаф», — подытожил он.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…