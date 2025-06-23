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23.06.2025, 15:13

Миллионы казахстанцев освободят от подачи налоговых деклараций: что меняется

Новости Казахстана 0 920

В рамках подготовки нового Налогового кодекса в Казахстане планируется освободить миллионы граждан от необходимости самостоятельно подавать налоговые декларации. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, выступая в кулуарах Сената, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Входная декларация останется однократной

Биржанов напомнил, что так называемая входная декларация — форма № 250 — представляется физическими лицами только один раз. В дальнейшем повторная ее подача не требуется.

— Обновляется лишь форма № 270, и то только в случае, если в течение года произошли изменения или были совершены крупные покупки, — пояснил вице-министр.

Почему налогоплательщиков решено освободить от отчетности

По словам чиновника, в Казахстане 87% покупок совершаются безналичным способом. Это позволяет налоговым органам автоматически собирать и обрабатывать данные о доходах и расходах граждан.

— Физические лица, которые сами не рассчитывают свои налоги, будут освобождены от подачи деклараций, — отметил Биржанов. — Налоговые обязательства за таких граждан исполняют их работодатели или налоговые агенты.

Кто именно попадает под освобождение

Освобождение от деклараций коснется прежде всего тех граждан, чей доход полностью учитывается через официальную занятость. По данным Минфина, речь идет примерно о восьми миллионах человек.

Ведомство уже получает отчетность по каждому работнику и имеет доступ к всей необходимой информации. Поэтому, по словам Биржанова, нет смысла дублировать эти сведения через личную подачу деклараций.

— Если кто-то из граждан не сдал положенную форму, это фиксируется автоматически. Не нужно создавать лишнюю нагрузку на население, — заключил вице-министр.

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