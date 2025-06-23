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23.06.2025, 16:12

Правоохранителям — готовиться к переменам: заявление Президента

Новости Казахстана 0 799

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал силовые и правоохранительные структуры быть готовыми к масштабным преобразованиям, продиктованным современными вызовами. Об этом он заявил 23 июня в ходе расширенной коллегии правоохранительных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Средства от борьбы с коррупцией — на школы

Глава государства отметил, что страна последовательно предпринимает меры по противодействию коррупции. Один из ярких примеров — целевое использование конфискованных у коррупционеров средств:

  • по поручению Президента изъятые по решению суда деньги направляются на строительство школ;

  • за последние три года свыше 150 миллиардов тенге были инвестированы в возведение 89 школ, из которых 61 уже введена в эксплуатацию.

Однако, подчеркнул Токаев, в новых политических и социально-экономических реалиях противодействие коррупции требует принципиально новых подходов.

Приоритет — безопасность туристов и развитие туризма

Президент обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности иностранных гостей:

  • Казахстан активно развивает индустрию гостеприимства и туристическую инфраструктуру;

  • при въезде в страну каждый турист получает памятку по безопасности, а также сим-карту с базовым интернет-пакетом и доступом к мобильной связи;

  • такие меры направлены на повышение доверия к Казахстану как к безопасной и комфортной стране для проживания и путешествий.

Правопорядок — ключ к развитию нации

По словам Токаева, обеспечение безопасности граждан и соблюдение их прав становится фундаментом для успешного будущего страны:

«Наша общая задача — сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Способность защищать права и свободы граждан, поддерживать спокойствие и порядок — важнейший фактор стабильности и развития любой нации», — заявил Президент.

В этом контексте глава государства подчеркнул необходимость укрепления потенциала всей системы правопорядка, чтобы Казахстан мог укрепить свои позиции как региональный гарант безопасности.

Вызов будущего — готовность к переменам

Президент четко обозначил: правоохранительные органы должны быть готовы к глубоким трансформациям:

«Усилия ответственных органов должны быть продуманными, согласованными и ориентированными на реальное изменение ситуации», — подчеркнул Токаев.

Таким образом, глава государства дал понять, что от силовиков ожидается не только стабильная работа, но и активная адаптация к меняющейся внутренней и международной повестке.

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