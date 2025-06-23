«Он давно отрезанный ломоть»: Губерниев — о переходе Александра Бублика под флаг Казахстана

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение теннисиста Александра Бублика выступать за Казахстан, отметив, что не испытывает по этому поводу ни сожаления, ни обиды. Слова журналиста приводит издание «Советский спорт», сообщает Lada.kz
По словам Губерниева, говорить об «обиде» в данном контексте некорректно, поскольку переход Бублика в другую спортивную юрисдикцию состоялся уже давно.
«Обидно, что его упустили? Это вообще не те категории, которыми стоит мыслить. Он уже давно отрезанный ломоть, и применять здесь слово "обидно" — странно. Ничего обидного нет: он вырос, стал зрелым теннисистом. Он что, первый? Нет, и не последний», — заявил Губерниев.
Александр Бублик родился в России, однако с 2016 года официально представляет Казахстан на международных турнирах. За это время он добился ряда значимых результатов:
финалист Открытого чемпионата Франции 2021 года в парном разряде;
победитель пяти турниров ATP в одиночной категории;
участник Олимпийских игр 2020 и 2024 годов.
Одним из последних ярких достижений Бублика стала победа в финале престижного турнира ATP-500 в немецком Галле, состоявшемся 22 июня. В решающем матче он обыграл россиянина Даниила Медведева.
Встреча продлилась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4) в пользу казахстанского теннисиста. Оба спортсмена показали высокий уровень игры:
у Медведева — 11 эйсов, три двойные ошибки и две нереализованные попытки на брейк;
у Бублика — также 11 подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.
Таким образом, Александр Бублик вновь продемонстрировал, что способен успешно конкурировать с ведущими игроками мира, независимо от спортивной принадлежности.
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