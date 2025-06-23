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23.06.2025, 18:11

Новые барьеры: как Россия осложняет работу казахстанских предпринимателей

Новости Казахстана 0 4 761

С 30 июня 2025 года на территории России вступают в силу новые миграционные требования, которые напрямую затронут граждан и бизнес Казахстана. Согласно информации Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», теперь казахстанцы обязаны проходить онлайн-регистрацию как минимум за 72 часа до пересечения российской границы, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik
Фото: freepik

Эти изменения распространяются не только на частных лиц, но и на юридические лица, задействованные в сфере логистики и транспортных перевозок.

Удар по транспортным компаниям

Особую обеспокоенность в НПП вызывает необходимость постоянной регистрации водителей, участвующих в грузовых и пассажирских перевозках. Это нововведение может спровоцировать:

  • рост административных издержек;

  • увеличение времени на формирование маршрутов;

  • задержки при пересечении границы.

В совокупности все это способно снизить эффективность логистических операций и увеличить нагрузку на бизнес.

Риски для сезонных работников и командированных

Не менее значительными будут последствия и для казахстанцев, направляющихся в Россию для сезонной занятости или по служебным делам. Дополнительные процедуры усложнят процесс въезда, что может повлиять на гибкость и оперативность ведения бизнеса.

Последствия для двусторонней торговли

В «Атамекене» подчеркивают, что ограничительные меры могут сказаться на уровне торгово-экономического взаимодействия между двумя странами. Среди возможных последствий:

  • снижение деловой мобильности;

  • уменьшение участия предпринимателей в переговорах и форумах;

  • снижение активности малого и среднего бизнеса в трансграничной торговле.

Нарушение принципов ЕАЭС

По словам заместителя председателя правления НПП Мурата Амрина, новые российские правила противоречат духу и положениям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором декларируется свобода передвижения людей и товаров.

В настоящий момент, как сообщили в палате, обсуждаются потенциальные ответные меры со стороны Казахстана. Однако официальная позиция правительства пока не озвучена.

Бизнес под давлением: камеральный контроль и НДС

Напомним, что ранее предприниматели уже высказывали недовольство в связи с процедурами камерального контроля и сложностями при возврате налога на добавленную стоимость (НДС), что дополнительно усиливает давление на бизнес.

Биометрия как обязательное условие въезда

Еще в декабре 2024 года для казахстанцев, въезжающих через международные аэропорты Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский) и автопереход «Маштаково» в Оренбургской области, стала обязательной сдача биометрических данных — фотография лица и отпечатки пальцев. С 7 декабря процедура распространилась на все пункты пропуска.

Заключение

Последовательное ужесточение правил въезда со стороны России может стать серьезным препятствием для казахстанского бизнеса, особенно в сфере логистики и МСБ. Введение обязательной онлайн-регистрации и биометрической идентификации, по мнению экспертов, подрывает основы партнерства в рамках ЕАЭС и требует четкой и скоординированной реакции со стороны Казахстана.

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