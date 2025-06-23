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23.06.2025, 18:35

Каждый перевод казахстанцев под лупой: Минэкономики объявило охоту на крупных отправителей

Новости Казахстана 0 1 014

Министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин заявил, что мобильные переводы граждан на крупные суммы будут находиться под контролем. Об этом он сообщил 23 июня во время заседания Сената, сообщает Lada.kz. 

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Сумма, при которой начинается проверка

По словам министра, если физическое лицо совершает переводы на сумму более 1 миллиона тенге либо свыше 12 минимальных заработных плат (МЗП) в течение трех последовательных месяцев, такие транзакции будут рассматриваться как потенциальные признаки предпринимательской деятельности.

Что будет дальше?

— "Да, это признаки предпринимательской деятельности. В таких случаях делом займется Налоговый комитет", — подчеркнул Жумангарин.

Банковская тайна — под регулированием

Он также отметил, что вопросы, касающиеся банковской тайны, будут урегулированы в сотрудничестве с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

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