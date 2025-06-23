Каждый перевод казахстанцев под лупой: Минэкономики объявило охоту на крупных отправителей

Министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин заявил , что мобильные переводы граждан на крупные суммы будут находиться под контролем. Об этом он сообщил 23 июня во время заседания Сената, сообщает Lada.kz.

Фото: ortcom.kz

Сумма, при которой начинается проверка

По словам министра, если физическое лицо совершает переводы на сумму более 1 миллиона тенге либо свыше 12 минимальных заработных плат (МЗП) в течение трех последовательных месяцев, такие транзакции будут рассматриваться как потенциальные признаки предпринимательской деятельности.

Что будет дальше?

— "Да, это признаки предпринимательской деятельности. В таких случаях делом займется Налоговый комитет", — подчеркнул Жумангарин.

Банковская тайна — под регулированием

Он также отметил, что вопросы, касающиеся банковской тайны, будут урегулированы в сотрудничестве с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).