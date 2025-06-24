Сенат дал добро: за каждый квадратный метр казахстанцам придётся платить больше

Сенат Республики Казахстан одобрил поправки в закон «О жилищных отношениях» сразу в двух чтениях. После подписания документа президентом новые нормы вступят в силу. Основные изменения касаются порядка управления многоквартирными домами и формирования тарифов на их содержание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Согласно поправкам, минимальные тарифы на содержание жилья будут привязаны к месячному расчетному показателю (МРП). Это означает, что сумма, указанная в квитанциях как «ОДН» или «Расходы на содержание жилья», будет увеличиваться пропорционально росту МРП.
Тарифы рассчитываются, исходя из площади квартиры.
Повышение планируется поэтапным — ориентировочно на 2–3 тенге за квадратный метр в год.
Эта мера направлена на предотвращение аварийного состояния жилых домов и поддержание их в надлежащем виде.
С принятием закона управление многоквартирными домами будет возможно только двумя способами:
ОСИ (объединение собственников имущества) — юридическое лицо, которое может самостоятельно управлять домом, нанимая персонал и председателя, либо заключать договор с КСК или управляющей компанией.
НСУ (непосредственное совместное управление) — форма управления без регистрации юрлица и открытия счёта, допустима только в домах с числом квартир до 36.
При этом простые товарищества будут упразднены.
КСК и управляющие компании не исчезают, но теперь могут работать только по договору как наемные субъекты управления, если жильцы примут такое решение на общем собрании.
КСК будут обязаны открывать отдельный банковский счёт на каждый обслуживаемый дом, что обеспечит прозрачность расходов.
Новые поправки также предусматривают целый ряд других нововведений:
Обязанность собственников сообщать о квартирантах, проживающих в их жилье.
На голосованиях необходимо подтверждать право собственности на квартиру.
Появляется возможность голосования онлайн через цифровые платформы.
Срок исковой давности по взысканию долгов перед ОСИ, КСК и управляющими компаниями сокращается с трёх до двух месяцев.
Все субъекты управления (ОСИ, КСК, УК) будут действовать по единым стандартам: решения принимаются простым большинством — 51% голосов.
Для управляющих вводится требование о наличии сертификата, подтверждающего знания в области законодательства, инженерии и финансов.
Вводится практика обязательного накопительного счета (резервного фонда) для каждого дома, который будет использоваться на ремонт и улучшения.
Расширяются полномочия жилищных инспекций, в том числе по контролю за подготовкой к отопительному сезону и качеством выполняемых работ.
Системы видеонаблюдения официально включаются в перечень коммунальных услуг.
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