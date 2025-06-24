Сенат дал добро: за каждый квадратный метр казахстанцам придётся платить больше

Сенат Республики Казахстан одобрил поправки в закон «О жилищных отношениях» сразу в двух чтениях. После подписания документа президентом новые нормы вступят в силу. Основные изменения касаются порядка управления многоквартирными домами и формирования тарифов на их содержание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: gorod-ust-labinsk.ru

Привязка тарифов к МРП: постепенное повышение

Согласно поправкам, минимальные тарифы на содержание жилья будут привязаны к месячному расчетному показателю (МРП). Это означает, что сумма, указанная в квитанциях как «ОДН» или «Расходы на содержание жилья», будет увеличиваться пропорционально росту МРП.

Тарифы рассчитываются, исходя из площади квартиры.

Повышение планируется поэтапным — ориентировочно на 2–3 тенге за квадратный метр в год.

Эта мера направлена на предотвращение аварийного состояния жилых домов и поддержание их в надлежащем виде.

Новая система управления домами: только ОСИ или НСУ

С принятием закона управление многоквартирными домами будет возможно только двумя способами:

ОСИ (объединение собственников имущества) — юридическое лицо, которое может самостоятельно управлять домом, нанимая персонал и председателя, либо заключать договор с КСК или управляющей компанией.

НСУ (непосредственное совместное управление) — форма управления без регистрации юрлица и открытия счёта, допустима только в домах с числом квартир до 36.

При этом простые товарищества будут упразднены.

КСК и управляющие компании не исчезают, но теперь могут работать только по договору как наемные субъекты управления, если жильцы примут такое решение на общем собрании.

КСК будут обязаны открывать отдельный банковский счёт на каждый обслуживаемый дом, что обеспечит прозрачность расходов.

Ключевые изменения в правилах управления

Новые поправки также предусматривают целый ряд других нововведений: