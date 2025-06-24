18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.46
600.04
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.06.2025, 20:11

Сенат дал добро: за каждый квадратный метр казахстанцам придётся платить больше

Новости Казахстана 0 38 391

Сенат Республики Казахстан одобрил поправки в закон «О жилищных отношениях» сразу в двух чтениях. После подписания документа президентом новые нормы вступят в силу. Основные изменения касаются порядка управления многоквартирными домами и формирования тарифов на их содержание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: gorod-ust-labinsk.ru
Фото: gorod-ust-labinsk.ru

Привязка тарифов к МРП: постепенное повышение

Согласно поправкам, минимальные тарифы на содержание жилья будут привязаны к месячному расчетному показателю (МРП). Это означает, что сумма, указанная в квитанциях как «ОДН» или «Расходы на содержание жилья», будет увеличиваться пропорционально росту МРП.

  • Тарифы рассчитываются, исходя из площади квартиры.

  • Повышение планируется поэтапным — ориентировочно на 2–3 тенге за квадратный метр в год.

  • Эта мера направлена на предотвращение аварийного состояния жилых домов и поддержание их в надлежащем виде.

Новая система управления домами: только ОСИ или НСУ

С принятием закона управление многоквартирными домами будет возможно только двумя способами:

  • ОСИ (объединение собственников имущества) — юридическое лицо, которое может самостоятельно управлять домом, нанимая персонал и председателя, либо заключать договор с КСК или управляющей компанией.

  • НСУ (непосредственное совместное управление) — форма управления без регистрации юрлица и открытия счёта, допустима только в домах с числом квартир до 36.

При этом простые товарищества будут упразднены.

КСК и управляющие компании не исчезают, но теперь могут работать только по договору как наемные субъекты управления, если жильцы примут такое решение на общем собрании.

  • КСК будут обязаны открывать отдельный банковский счёт на каждый обслуживаемый дом, что обеспечит прозрачность расходов.

Ключевые изменения в правилах управления

Новые поправки также предусматривают целый ряд других нововведений:

  • Обязанность собственников сообщать о квартирантах, проживающих в их жилье.

  • На голосованиях необходимо подтверждать право собственности на квартиру.

  • Появляется возможность голосования онлайн через цифровые платформы.

  • Срок исковой давности по взысканию долгов перед ОСИ, КСК и управляющими компаниями сокращается с трёх до двух месяцев.

  • Все субъекты управления (ОСИ, КСК, УК) будут действовать по единым стандартам: решения принимаются простым большинством — 51% голосов.

  • Для управляющих вводится требование о наличии сертификата, подтверждающего знания в области законодательства, инженерии и финансов.

  • Вводится практика обязательного накопительного счета (резервного фонда) для каждого дома, который будет использоваться на ремонт и улучшения.

  • Расширяются полномочия жилищных инспекций, в том числе по контролю за подготовкой к отопительному сезону и качеством выполняемых работ.

  • Системы видеонаблюдения официально включаются в перечень коммунальных услуг.

50
289
27
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…