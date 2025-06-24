Для казахстанцев въезд в РФ по-прежнему свободный: новая регистрация - добровольная

С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года Россия запускает эксперимент по апробации новых условий въезда и выезда для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Казахстане со ссылкой на соответствующие нормативные документы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Посольство РФ в РК.
Эксперимент будет проходить во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и не влечет за собой изменений в существующем безвизовом режиме между РФ и РК.
Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения «ruID».
Иностранным гражданам, планирующим безвизовый въезд в Россию, предлагается пройти предварительную регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием мобильного приложения «ruID».
Процедура регистрации добровольная.
Отказ от заполнения заявления не влияет на прохождение пограничного контроля.
Однако использование приложения даёт ряд преимуществ: доступ к российским онлайн-госуслугам, возможность оформить сим-карту, производить платежи и пр.
В посольстве РФ в Казахстане подчеркнули, что это не отменяет текущий порядок пересечения границы, а является рекомендованной мерой в рамках тестирования цифрового сервиса.
Заявление о въезде подаётся заранее:
не позднее, чем за 72 часа до въезда;
не раньше, чем за 90 дней до предполагаемой поездки.
В экстренных случаях — например, при необходимости срочного въезда из-за болезни или смерти родственников — можно подать заявление за 4 часа, при условии предоставления подтверждающих документов.
Установите приложение "ruID" (доступно в магазинах приложений не позднее 24 июня 2025 года).
Зарегистрируйтесь в системе или войдите с помощью логина и пароля от портала Госуслуг (если они у вас уже есть).
Укажите следующую информацию:
страну выезда;
цели и даты поездки;
регионы, которые планируете посетить в РФ;
данные детей (если они путешествуют с вами).
Если в поездке участвуют дети, сведения о них в заявлении указывают оба родителя, въезжающие на территорию РФ.
Через приложение можно предварительно сдать биометрию:
фото лица,
фото паспорта,
голосовая запись.
Если биометрия уже была сдана в России ранее, можно воспользоваться порталом Госуслуг для подачи заявления, указав план поездки и новое фото.
На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, соответствующий данным в заявлении.
В течение 10 дней с момента прибытия в Россию необходимо:
Завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС) — для этого потребуется обратиться в банк с удостоверением личности.
Посетить центр обслуживания или офис МФЦ для подтверждения своей учетной записи на портале Госуслуг.
После подтверждения можно:
пользоваться всеми государственными онлайн-услугами РФ;
получить российскую сим-карту;
оплачивать штрафы, госпошлины, налоговые задолженности.
Для иностранных граждан, въезжающих в Россию по визам (в том числе по единой электронной визе), порядок остается прежним и не требует регистрации через «ruID».
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