Для казахстанцев въезд в РФ по-прежнему свободный: новая регистрация - добровольная

С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года Россия запускает эксперимент по апробации новых условий въезда и выезда для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщили в Посольстве РФ в Казахстане со ссылкой на соответствующие нормативные документы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Посольство РФ в РК .

Фото: russiancouncil.ru

Эксперимент будет проходить во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и не влечет за собой изменений в существующем безвизовом режиме между РФ и РК.

Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения «ruID».

Добровольная регистрация через приложение «ruID»

Иностранным гражданам, планирующим безвизовый въезд в Россию, предлагается пройти предварительную регистрацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием мобильного приложения «ruID».

Процедура регистрации добровольная .

Отказ от заполнения заявления не влияет на прохождение пограничного контроля.

Однако использование приложения даёт ряд преимуществ: доступ к российским онлайн-госуслугам, возможность оформить сим-карту, производить платежи и пр.

В посольстве РФ в Казахстане подчеркнули, что это не отменяет текущий порядок пересечения границы, а является рекомендованной мерой в рамках тестирования цифрового сервиса.

Сроки и порядок подачи заявления

Заявление о въезде подаётся заранее:

не позднее, чем за 72 часа до въезда;

не раньше, чем за 90 дней до предполагаемой поездки.

В экстренных случаях — например, при необходимости срочного въезда из-за болезни или смерти родственников — можно подать заявление за 4 часа, при условии предоставления подтверждающих документов.

Как подать заявление

Установите приложение "ruID" (доступно в магазинах приложений не позднее 24 июня 2025 года). Зарегистрируйтесь в системе или войдите с помощью логина и пароля от портала Госуслуг (если они у вас уже есть). Укажите следующую информацию: страну выезда;

цели и даты поездки;

регионы, которые планируете посетить в РФ;

данные детей (если они путешествуют с вами).

Если в поездке участвуют дети, сведения о них в заявлении указывают оба родителя, въезжающие на территорию РФ.

Биометрические данные

Через приложение можно предварительно сдать биометрию:

фото лица,

фото паспорта,

голосовая запись.

Если биометрия уже была сдана в России ранее, можно воспользоваться порталом Госуслуг для подачи заявления, указав план поездки и новое фото.

На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, соответствующий данным в заявлении.

Что делать после въезда

В течение 10 дней с момента прибытия в Россию необходимо:

Завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС) — для этого потребуется обратиться в банк с удостоверением личности.

Посетить центр обслуживания или офис МФЦ для подтверждения своей учетной записи на портале Госуслуг.

После подтверждения можно:

пользоваться всеми государственными онлайн-услугами РФ;

получить российскую сим-карту;

оплачивать штрафы, госпошлины, налоговые задолженности.

Без изменений для визовых въездов

Для иностранных граждан, въезжающих в Россию по визам (в том числе по единой электронной визе), порядок остается прежним и не требует регистрации через «ruID».