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24.06.2025, 06:46

«Температура 40 и язвы»: вирус Коксаки распространяется среди детей в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 237

В Казахстане зафиксирован резкий рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе вирусом Коксаки. Особенно сильно пострадали дети, посещающие общественные места, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: cmphmao.ru
Фото: cmphmao.ru

По данным Finratings.kz, в различных регионах страны участились случаи госпитализаций детей с признаками острой вирусной инфекции. Летний сезон, активные прогулки, посещение бассейнов и детских игровых зон способствуют стремительному распространению вируса.

Кто подвержен наибольшему риску

Медики отмечают, что наиболее уязвимы дети младшего возраста. Особенно подвержены заражению малыши, которые:

  • посещают детские площадки и игровые комнаты в ТРЦ;

  • находятся в закрытых помещениях с большим скоплением людей;

  • купаются в общественных бассейнах.

Среди распространённых возбудителей — вирус Коксаки, известный своим тяжёлым течением, сопровождающимся высокой температурой, сыпью и язвами во рту.

Родители бьют тревогу: «Температура 40 и язвы во рту»

Казахстанские семьи массово обращаются за медицинской помощью. Родители делятся тревожными историями болезни. Один из отцов рассказал:

«У сына температура под 40 градусов, язвы во рту, он мучается от боли, кричит по ночам и не может уснуть. Младшей дочери — всего год, у неё тоже жар, отказывается от еды, спит только на руках. Врач поставил диагноз — энтеровирус. Нас госпитализировали всей семьёй».

Медики предупреждают: при отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к осложнениям, особенно у детей с ослабленным иммунитетом.

Что советуют врачи и как защитить ребёнка

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют родителям соблюдать осторожность в летний период и придерживаться следующих правил:

  • Избегать посещения людных мест с маленькими детьми — особенно бассейнов, детских площадок и торгово-развлекательных центров.

  • При первых симптомах (жар, сыпь, слабость, язвы во рту) незамедлительно обращаться к педиатру.

  • Изолировать заболевшего ребёнка от других членов семьи — вирус легко передаётся через контакт.

  • Не заниматься самолечением. Особенно опасно пытаться лечить детей самостоятельно — важно получить рекомендации врача даже при лёгком ухудшении состояния.

Ситуация требует повышенного внимания

Сезонная активизация энтеровирусов — явление нередкое, однако текущая вспышка вируса Коксаки вызывает обеспокоенность у медиков и родителей. Врачи напоминают: своевременное обращение за медицинской помощью и профилактические меры значительно снижают риск осложнений и позволяют избежать массового распространения инфекции.

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