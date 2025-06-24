Казахстанцам, пострадавшим от ядерных испытаний, положены доплаты и отпуск — что нужно знать

В течение более 40 лет на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане проводились ядерные испытания, последствия которых до сих пор сказываются на здоровье и жизни тысяч граждан. Для тех, кто признан пострадавшим, предусмотрены определённые меры социальной поддержки — надбавки к зарплате и дополнительный отпуск, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

© AP Photo

Кто считается пострадавшим

Согласно закону «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», к пострадавшим относятся лица, которые в период с 1949 по 1990 год:

постоянно проживали,

работали,

либо проходили военную службу

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ядерных испытаний.

Также к этой категории относятся граждане, которые проживают в зонах радиационного риска и на момент обращения находятся на этих территориях.

Что положено пострадавшим

В соответствии со статьями 10 и 13 вышеуказанного закона, пострадавшим предоставляются:

Дополнительная оплата труда — ежемесячная надбавка к зарплате;

Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск — 10 календарных дней.

Размеры надбавок: зависит от степени радиационного риска

Размер выплат напрямую зависит от зоны, в которой проживает гражданин:

Зона чрезвычайного радиационного риска — 2 МРП (7 864 тенге в 2025 году);

Зона максимального радиационного риска — 1,75 МРП (6 881 тенге);

Зона повышенного риска — 1,5 МРП (5 898 тенге);

Зона минимального риска — 1,25 МРП (4 915 тенге);

Территория с льготным социально-экономическим статусом — 1 МРП (3 932 тенге).

Кто обязан выплачивать надбавки

Минтруда подчёркивает: выплаты обязательны для всех работодателей, независимо от формы собственности. Это значит, что:

государственные учреждения,

квазигосударственные организации,

частные компании

в равной степени обязаны выполнять нормы закона.

Если надбавки не выплачиваются, сотрудники вправе пожаловаться в региональные департаменты государственной инспекции труда.

Кто имеет право на дополнительный отпуск

Право на 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска имеют все граждане, признанные пострадавшими, при условии проживания на радиационно загрязнённых территориях. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении этих дней — такой отказ будет считаться нарушением закона.

Какие документы нужны

Для оформления льгот необходимо наличие специального удостоверения пострадавшего от ядерных испытаний.

Этот документ выдаётся местными исполнительными органами по месту жительства и подтверждает право на получение:

доплат к заработной плате;

дополнительного отпуска;

других компенсационных мер, если они предусмотрены.

Какие регионы Казахстана охвачены законом

Льготы предоставляются гражданам, проживающим в зонах радиационного риска на следующих территориях:

Абайская область ;

Павлодарская область — Майский, Лебяжинский, Баянаульский районы;

Восточно-Казахстанская область — Глубоковский, Шемонаихинский, Уланский, Зыряновский, Зайсанский, Тарбагатайский районы, Усть-Каменогорск и Риддер;

Карагандинская область — Каркаралинский район.

Если гражданин работает вне этих территорий, меры соцподдержки не применяются, за исключением случаев, когда это прямо прописано в трудовом или коллективном договоре.

Возможен ли пересмотр закона?

Минтруда подтверждает: в настоящий момент прорабатываются новые подходы к оказанию социальной помощи пострадавшим. Работа ведётся в сотрудничестве с другими госорганами и экспертами в области ядерной медицины.

Обсуждаются:

современные методы оценки радиоэкологической обстановки,

последствия ионизирующего излучения для здоровья населения,

возможное расширение перечня льгот.

Закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности»

Отдельно стоит упомянуть закон, принятый два года назад — «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности». Он направлен на:

определение границ загрязнённых участков;

создание и управление зоной ядерной безопасности;

недопущение распространения радиоактивных отходов;

реабилитацию заражённых территорий.

Однако этот документ не предусматривает социальной поддержки граждан, а регулирует исключительно технические и экологические аспекты.