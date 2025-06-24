Казахстанцам, пострадавшим от ядерных испытаний, положены доплаты и отпуск — что нужно знать

В течение более 40 лет на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане проводились ядерные испытания, последствия которых до сих пор сказываются на здоровье и жизни тысяч граждан. Для тех, кто признан пострадавшим, предусмотрены определённые меры социальной поддержки — надбавки к зарплате и дополнительный отпуск, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно закону «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», к пострадавшим относятся лица, которые в период с 1949 по 1990 год:
постоянно проживали,
работали,
либо проходили военную службу
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате ядерных испытаний.
Также к этой категории относятся граждане, которые проживают в зонах радиационного риска и на момент обращения находятся на этих территориях.
В соответствии со статьями 10 и 13 вышеуказанного закона, пострадавшим предоставляются:
Дополнительная оплата труда — ежемесячная надбавка к зарплате;
Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск — 10 календарных дней.
Размер выплат напрямую зависит от зоны, в которой проживает гражданин:
Зона чрезвычайного радиационного риска — 2 МРП (7 864 тенге в 2025 году);
Зона максимального радиационного риска — 1,75 МРП (6 881 тенге);
Зона повышенного риска — 1,5 МРП (5 898 тенге);
Зона минимального риска — 1,25 МРП (4 915 тенге);
Территория с льготным социально-экономическим статусом — 1 МРП (3 932 тенге).
Минтруда подчёркивает: выплаты обязательны для всех работодателей, независимо от формы собственности. Это значит, что:
государственные учреждения,
квазигосударственные организации,
частные компании
в равной степени обязаны выполнять нормы закона.
Если надбавки не выплачиваются, сотрудники вправе пожаловаться в региональные департаменты государственной инспекции труда.
Право на 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска имеют все граждане, признанные пострадавшими, при условии проживания на радиационно загрязнённых территориях. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении этих дней — такой отказ будет считаться нарушением закона.
Для оформления льгот необходимо наличие специального удостоверения пострадавшего от ядерных испытаний.
Этот документ выдаётся местными исполнительными органами по месту жительства и подтверждает право на получение:
доплат к заработной плате;
дополнительного отпуска;
других компенсационных мер, если они предусмотрены.
Льготы предоставляются гражданам, проживающим в зонах радиационного риска на следующих территориях:
Абайская область;
Павлодарская область — Майский, Лебяжинский, Баянаульский районы;
Восточно-Казахстанская область — Глубоковский, Шемонаихинский, Уланский, Зыряновский, Зайсанский, Тарбагатайский районы, Усть-Каменогорск и Риддер;
Карагандинская область — Каркаралинский район.
Если гражданин работает вне этих территорий, меры соцподдержки не применяются, за исключением случаев, когда это прямо прописано в трудовом или коллективном договоре.
Минтруда подтверждает: в настоящий момент прорабатываются новые подходы к оказанию социальной помощи пострадавшим. Работа ведётся в сотрудничестве с другими госорганами и экспертами в области ядерной медицины.
Обсуждаются:
современные методы оценки радиоэкологической обстановки,
последствия ионизирующего излучения для здоровья населения,
возможное расширение перечня льгот.
Отдельно стоит упомянуть закон, принятый два года назад — «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности». Он направлен на:
определение границ загрязнённых участков;
создание и управление зоной ядерной безопасности;
недопущение распространения радиоактивных отходов;
реабилитацию заражённых территорий.
Однако этот документ не предусматривает социальной поддержки граждан, а регулирует исключительно технические и экологические аспекты.
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