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24.06.2025, 08:34

Страна страха: чего боятся казахстанцы сильнее всего в 2025 году

Новости Казахстана 0 3 181

Центр социально-политических исследований «Стратегия» в апреле 2025 года провел всеконституционное исследование социальных настроений. Результаты показали: жители страны больше всего опасаются экономических потрясений, сообщает Lada.kz. 

Фото: in.pinterest.com
Фото: in.pinterest.com

Главные тревоги казахстанцев — экономический кризис и бедность

Тройка самых пугающих угроз по мнению респондентов:

  1. Экономический кризис — вызывает тревогу у 88,5% опрошенных.

  2. Пандемии и массовые заболевания — беспокоят 83%.

  3. Безработица и обнищание населения — пугают 82,5%.

На этом фоне удивительно, что массовые протесты, теракты и межэтнические конфликты оказались на последних строчках рейтинга страхов.

Как изменились страхи за 15 лет: сравнительная динамика

Сравнение данных за 2010, 2013 и 2025 годы показывает устойчивый рост тревожности в обществе. Особенно заметен скачок в отношении угроз, связанных со здоровьем и безопасностью.

Ключевые изменения за 15 лет:

  • Пандемии: рост обеспокоенных с 58% (2010) до 83% (2025).

  • Возможная война: с 47% до 72%.

  • Риск анархии и безвластия: с 45% до 67%.

  • Экономические трудности (бедность и безработица): с 77% до 83%.

  • Экологические катастрофы: с 76% (2010) до 80% (2025).

  • Аварии на транспорте и производстве: с 65% до 74%.

Деревня боится сильнее: различия между сельскими и городскими жителями

Опрос выявил резкие контрасты в восприятии угроз между жителями села и города. В сельской местности уровень тревожности по большинству угроз оказался значительно выше.

Что пугает жителей села больше всего:

  • Экономический кризис — 88%.

  • Безработица и бедность — 85,8%.

  • Отсутствие порядка и власти — 22,3% в селе против 31,6% в городе.

  • Массовые протесты и беспорядки — 27% против 30%.

  • Теракты — 23% против 31%.

  • Коррупция и беззаконие — 14% против 26%.

Этнические различия в восприятии угроз

Исследование также выявило отличия в уровне тревожности по этническому признаку. Казахи чаще демонстрируют обеспокоенность по целому ряду угроз.

Казахи больше боятся:

  • Пандемий и эпидемий

  • Безработицы и бедности

  • Коррупции и беззакония

  • Экологических и техногенных катастроф

  • Массовых протестов и беспорядков

Другие этносы чаще тревожатся о:

  • Военных конфликтах вблизи Казахстана

  • Ухудшении экологической ситуации

При этом среди русских респондентов уровень общей тревожности заметно ниже, в том числе по поводу возможных межэтнических конфликтов.

Кто больше боится: влияние возраста

С возрастом уровень тревожности у казахстанцев заметно увеличивается. Наибольшая настороженность фиксируется в возрастной категории 45–64 года.

Возрастные особенности восприятия угроз:

  • 45–64 года:

    • Безработица — до 90%

    • Экономический кризис — до 89%

    • Эпидемии — до 86%

  • До 24 лет:

    • Существенно меньший уровень тревожности

    • Только 63,6% опасаются аварий на транспорте, против 80% в возрастной группе 55–64 лет

  • 65+ лет:

    • Тревожность ниже, чем у среднего возраста, но выше, чем у молодежи

    • Возможная причина — адаптация или снижение чувствительности к угрозам

Как проходило исследование

Опрос проводился среди 1100 респондентов в 23 населенных пунктах 9 регионов страны. Выборка была репрезентативной для оценки общенациональных настроений.

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