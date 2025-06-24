Страна страха: чего боятся казахстанцы сильнее всего в 2025 году

Центр социально-политических исследований «Стратегия» в апреле 2025 года провел всеконституционное исследование социальных настроений. Результаты показали: жители страны больше всего опасаются экономических потрясений, сообщает Lada.kz.
Тройка самых пугающих угроз по мнению респондентов:
Экономический кризис — вызывает тревогу у 88,5% опрошенных.
Пандемии и массовые заболевания — беспокоят 83%.
Безработица и обнищание населения — пугают 82,5%.
На этом фоне удивительно, что массовые протесты, теракты и межэтнические конфликты оказались на последних строчках рейтинга страхов.
Сравнение данных за 2010, 2013 и 2025 годы показывает устойчивый рост тревожности в обществе. Особенно заметен скачок в отношении угроз, связанных со здоровьем и безопасностью.
Ключевые изменения за 15 лет:
Пандемии: рост обеспокоенных с 58% (2010) до 83% (2025).
Возможная война: с 47% до 72%.
Риск анархии и безвластия: с 45% до 67%.
Экономические трудности (бедность и безработица): с 77% до 83%.
Экологические катастрофы: с 76% (2010) до 80% (2025).
Аварии на транспорте и производстве: с 65% до 74%.
Опрос выявил резкие контрасты в восприятии угроз между жителями села и города. В сельской местности уровень тревожности по большинству угроз оказался значительно выше.
Что пугает жителей села больше всего:
Экономический кризис — 88%.
Безработица и бедность — 85,8%.
Отсутствие порядка и власти — 22,3% в селе против 31,6% в городе.
Массовые протесты и беспорядки — 27% против 30%.
Теракты — 23% против 31%.
Коррупция и беззаконие — 14% против 26%.
Исследование также выявило отличия в уровне тревожности по этническому признаку. Казахи чаще демонстрируют обеспокоенность по целому ряду угроз.
Казахи больше боятся:
Пандемий и эпидемий
Безработицы и бедности
Коррупции и беззакония
Экологических и техногенных катастроф
Массовых протестов и беспорядков
Другие этносы чаще тревожатся о:
Военных конфликтах вблизи Казахстана
Ухудшении экологической ситуации
При этом среди русских респондентов уровень общей тревожности заметно ниже, в том числе по поводу возможных межэтнических конфликтов.
С возрастом уровень тревожности у казахстанцев заметно увеличивается. Наибольшая настороженность фиксируется в возрастной категории 45–64 года.
Возрастные особенности восприятия угроз:
45–64 года:
Безработица — до 90%
Экономический кризис — до 89%
Эпидемии — до 86%
До 24 лет:
Существенно меньший уровень тревожности
Только 63,6% опасаются аварий на транспорте, против 80% в возрастной группе 55–64 лет
65+ лет:
Тревожность ниже, чем у среднего возраста, но выше, чем у молодежи
Возможная причина — адаптация или снижение чувствительности к угрозам
Опрос проводился среди 1100 респондентов в 23 населенных пунктах 9 регионов страны. Выборка была репрезентативной для оценки общенациональных настроений.
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