Страна страха: чего боятся казахстанцы сильнее всего в 2025 году

Центр социально-политических исследований «Стратегия» в апреле 2025 года провел всеконституционное исследование социальных настроений. Результаты показали: жители страны больше всего опасаются экономических потрясений, сообщает Lada.kz.

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Главные тревоги казахстанцев — экономический кризис и бедность

Тройка самых пугающих угроз по мнению респондентов:

Экономический кризис — вызывает тревогу у 88,5% опрошенных. Пандемии и массовые заболевания — беспокоят 83%. Безработица и обнищание населения — пугают 82,5%.

На этом фоне удивительно, что массовые протесты, теракты и межэтнические конфликты оказались на последних строчках рейтинга страхов.

Как изменились страхи за 15 лет: сравнительная динамика

Сравнение данных за 2010, 2013 и 2025 годы показывает устойчивый рост тревожности в обществе. Особенно заметен скачок в отношении угроз, связанных со здоровьем и безопасностью.

Ключевые изменения за 15 лет:

Пандемии : рост обеспокоенных с 58% (2010) до 83% (2025).

Возможная война : с 47% до 72%.

Риск анархии и безвластия : с 45% до 67%.

Экономические трудности (бедность и безработица) : с 77% до 83%.

Экологические катастрофы : с 76% (2010) до 80% (2025).

Аварии на транспорте и производстве: с 65% до 74%.

Деревня боится сильнее: различия между сельскими и городскими жителями

Опрос выявил резкие контрасты в восприятии угроз между жителями села и города. В сельской местности уровень тревожности по большинству угроз оказался значительно выше.

Что пугает жителей села больше всего:

Экономический кризис — 88%.

Безработица и бедность — 85,8%.

Отсутствие порядка и власти — 22,3% в селе против 31,6% в городе.

Массовые протесты и беспорядки — 27% против 30%.

Теракты — 23% против 31%.

Коррупция и беззаконие — 14% против 26%.

Этнические различия в восприятии угроз

Исследование также выявило отличия в уровне тревожности по этническому признаку. Казахи чаще демонстрируют обеспокоенность по целому ряду угроз.

Казахи больше боятся:

Пандемий и эпидемий

Безработицы и бедности

Коррупции и беззакония

Экологических и техногенных катастроф

Массовых протестов и беспорядков

Другие этносы чаще тревожатся о:

Военных конфликтах вблизи Казахстана

Ухудшении экологической ситуации

При этом среди русских респондентов уровень общей тревожности заметно ниже, в том числе по поводу возможных межэтнических конфликтов.

Кто больше боится: влияние возраста

С возрастом уровень тревожности у казахстанцев заметно увеличивается. Наибольшая настороженность фиксируется в возрастной категории 45–64 года.

Возрастные особенности восприятия угроз:

45–64 года : Безработица — до 90% Экономический кризис — до 89% Эпидемии — до 86%

До 24 лет : Существенно меньший уровень тревожности Только 63,6% опасаются аварий на транспорте, против 80% в возрастной группе 55–64 лет

65+ лет : Тревожность ниже, чем у среднего возраста, но выше, чем у молодежи Возможная причина — адаптация или снижение чувствительности к угрозам



Как проходило исследование

Опрос проводился среди 1100 респондентов в 23 населенных пунктах 9 регионов страны. Выборка была репрезентативной для оценки общенациональных настроений.