В Атырау мужчину жестоко избили из-за долга в 30 тысяч тенге: он в реанимации

Житель Атырау Руслан Жолмаганбетов оказался в реанимации после избиения, причиной которого стал денежный спор. Как рассказала его супруга, Анаргуль Мугзарова, на мужчину напал бывший коллега, задолжавший ему 30 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

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Просьба вернуть долг закончилась жестоким нападением

По словам жены пострадавшего, инцидент произошёл рядом с их домом. Руслан увидел должника и напомнил о возврате денег. В ответ мужчина отреагировал агрессивно — сразу перешёл к физическому насилию.

«Руслан увидел его у дома и попросил вернуть долг. В ответ тот набросился с кулаками», — рассказала Анаргуль.

Тяжёлые травмы и угроза жизни

От полученных побоев мужчина получил тяжёлую травму пищевода, которая привела к развитию медиастинита — опасного воспалительного процесса в грудной клетке. Сейчас он находится в реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Нападение произошло на глазах детей

Особенно тяжело происшествие отразилось на детях семьи. По словам супруги, всё произошло у них на глазах.

«У дочери начались судороги, а сын сильно испугался — у него проблемы с сердцем», — сообщила Анаргуль.

Возбуждено уголовное дело

В пресс-службе полиции Атырауской области сообщили, что уголовное дело по факту нападения возбуждено 18 июня. Подозреваемый, 39-летний мужчина, задержан. Назначено судебно-медицинское исследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.