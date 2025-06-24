В Казахстане мужчина избил девушку в никабе в подъезде жилого дома

В микрорайоне Береке города Атырау произошел резонансный случай нападения на женщину. Инцидент случился в подъезде одного из жилых домов — №30, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан».

Кадр из видео

Нападение произошло на глазах у жильцов

По имеющейся информации, молодой человек напал на девушку, одетую в никаб, и начал жестоко избивать её прямо в подъезде. На видеозаписи с места происшествия видно, как мужчина наносит пострадавшей многочисленные удары руками и ногами, в том числе по голове. В какой-то момент от ударов девушка падает на пол.

Соседка вмешалась и остановила нападавшего

Крики и шум услышала одна из соседок. Женщина оперативно отреагировала, вышла из квартиры и вмешалась в происходящее. Благодаря её действиям нападение удалось остановить. После этого мужчина спокойно покинул подъезд, не оказав сопротивления и не дожидаясь приезда правоохранительных органов.

Проводится проверка

На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются. Официальных комментариев от полиции и информации о задержании нападавшего пока не поступало. Также не сообщается, получила ли пострадавшая медицинскую помощь и в каком она сейчас состоянии.