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24.06.2025, 12:42

Потребление алкоголя в Казахстане достигло критического уровня

Новости Казахстана 0 508

Несмотря на рост числа населенных пунктов, добровольно вводящих «сухой закон», потребление спиртных напитков в Казахстане остаётся на высоком уровне. По официальной статистике, в ряде регионов казахстанцы ежегодно тратят на алкоголь десятки тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

Более 100 сел отказались от алкоголя

По состоянию на начало 2025 года, более 100 населённых пунктов в трёх регионах Казахстана добровольно отказались от продажи и употребления алкоголя. Однако на общую картину это пока влияет слабо — в стране сохраняется высокий уровень потребления спиртного.

Регионы-лидеры по расходам на алкоголь

Согласно данным Бюро национальной статистики за 2022–2024 годы, больше всего на алкоголь тратят жители Восточно-Казахстанской области. В среднем на одного человека приходится 44 867 тенге за три года.

ТОП-5 по расходам на алкоголь:

  1. Восточно-Казахстанская область — 44 867 тенге

  2. Северо-Казахстанская область — 39 755 тенге

  3. Карагандинская область — 38 257 тенге

  4. Алматы — 35 895 тенге

  5. Павлодарская область — 34 577 тенге

Где пьют меньше всего

Наименьшие среднедушевые траты зафиксированы в южных и западных регионах страны. Особенно низкие показатели — в Туркестанской области, где расходы составили около 11 тысяч тенге в год. Также в список регионов с наименьшим потреблением алкоголя вошли Кызылординская область и город Шымкент.

Что пьют казахстанцы?

По итогам 2022 года самыми популярными среди казахстанцев остаются слабоалкогольные напитки, в частности пиво.

Рейтинг по объёму реализации:

  • Пиво — 755,9 млн литров

  • Водка и ликёро-водочные изделия — 92,1 млн литров

  • Вина (все виды) — 48,9 млн литров

    • В том числе виноградные натуральные — 33,5 млн литров

    • Игристые вина — 4,8 млн литров

  • Спирт из винограда — 31,5 млн литров

  • Коньяк и коньячные напитки — 22,1 млн литров

  • Ферментированные коктейли и алкогольные напитки — 3,2 млн литров

  • Шампанское — 1,9 млн литров

  • Вермуты и ароматизированные вина — 1,1 млн литров

Казахстан в мировом контексте

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), среднедушевое потребление алкоголя в Казахстане в 2022 году составило 5,4 литра чистого этанола на человека старше 15 лет.

Для сравнения:

  • Мировой уровень — 6,2 литра

  • Средний показатель по Европе — от 9 до 11 литров

  • В странах с преимущественно мусульманским населением — менее 3 литров

ВОЗ отмечает, что уровень потребления от 5 литров в год и выше считается критическим и представляет опасность для здоровья населения. Он связан с ростом заболеваемости печени, сердечно-сосудистой системы и повышением риска онкологических и психических заболеваний.

Мнение специалиста: «Безопасного алкоголя не существует»

Врач-диетолог Айжан Абдуллаева предупреждает: даже умеренное употребление спиртного может со временем привести к серьёзным последствиям для здоровья.

«Регулярное употребление, особенно крепкого алкоголя, повышает риск хронических заболеваний — печени, сердца, нарушений обмена веществ», — объясняет она.

По словам эксперта, этанол является токсином, и даже небольшие дозы оказывают негативное влияние на все органы и системы организма.

«Безопасных доз не существует. Вопрос только в том, как часто человек употребляет алкоголь, в каком количестве и каков его общий уровень здоровья», — подчёркивает врач.

Абдуллаева уточнила, что разовое употребление алкоголя при отсутствии хронических болезней и при соблюдении ЗОЖ не всегда приводит к проблемам. Однако регулярное — способно подорвать здоровье даже у внешне крепкого человека.

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