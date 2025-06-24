Крупнейшая китайская нефтекомпания выходит на рынок Казахстана

В скором времени Казахстан намерен нарастить объемы добычи углеводородов за счёт освоения новых участков. Как сообщили в Министерстве энергетики, страна запускает сложные проекты по разведке и разработке нефти и газа на перспективных месторождениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Новые месторождения: Жылыой, Аккудук и Северный-2

Речь идет о запуске масштабных геологоразведочных работ на трех участках — Жылыой, Аккудук и Северный-2. Для реализации этих проектов Министерство энергетики уже заключило три контракта с национальными компаниями «КазМунайГаз» (КМГ) и QazaqGaz.

В рамках договоров планируется проведение современной 3D-сейсморазведки, а также бурение трех независимых разведочных скважин. Общая проектная глубина бурения составит не менее 7 000 метров. На участке Жылыой, в зависимости от результатов исследований, возможно дополнительное бурение подсолевой скважины глубиной до 4 500 метров.

Объем инвестиций и цели разведки

Общие инвестиции на этапе геологоразведки оцениваются в 23,7 млрд тенге. Эти средства будут направлены на изучение потенциальных залежей нефти и газа с целью последующего запуска промышленных разработок.

Проекты отнесены к категории сложных, что подразумевает применение передовых технологий, а также значительные финансовые и технические ресурсы.

Международное сотрудничество: на рынок выходит китайская CNOOC

Особое внимание привлекает участие китайской государственной нефтегазовой корпорации CNOOC — одного из крупнейших энергетических игроков в Азии. Компания выступит стратегическим партнером КМГ и впервые начнет инвестиционную деятельность в Казахстане. Это открывает новые перспективы в плане привлечения зарубежных технологий и капитала.

Партнеры QazaqGaz

В свою очередь, QazaqGaz будет развивать проекты совместно с казахстанской химической компанией КазАзот, а также с нефтяной компанией КОР. Эти партнерства также нацелены на углубление вертикальной интеграции и эффективную реализацию месторождений.