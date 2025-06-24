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24.06.2025, 13:40

Казахстанцы больше не спешат в Россию и Германию: куда исчез поток эмигрантов

Новости Казахстана 0 1 122

По данным Бюро национальной статистики РК, в Казахстане продолжается устойчивая тенденция к снижению эмиграции. Одновременно сохраняется положительное миграционное сальдо, а число тех, кто планирует покинуть страну, остаётся незначительным, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Минимальные показатели эмиграции за последние годы

За первые четыре месяца 2025 года на постоянное место жительства за границу выехали всего 1,7 тыс. человек. Это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда страну покинули 4,8 тыс. человек.

При этом количество въехавших в страну за тот же период также сократилось — с 9,9 тыс. до 8,1 тыс. человек. Несмотря на это, ежемесячное миграционное сальдо остаётся положительным: с февраля 2024 года в Казахстан прибывает больше людей, чем уезжает.

Эмиграция в долгосрочной перспективе: спад продолжается 25 лет

Долгосрочный тренд показывает, что эмиграционный отток стабильно снижается:

  • В 2000 году Казахстан покинули 155,7 тыс. человек.

  • По итогам 2024 года эмигрировали только 12,7 тыс. человек.

Исключения наблюдались лишь в некоторые периоды:

  • С 2006 по 2008 годы;

  • С 2013 по 2019 годы.

С 2023 года наблюдается устойчивое положительное сальдо внешней миграции:

  • В 2024 году въехали 23,9 тыс. человек;

  • Выехали — 12,7 тыс.;

  • Итоговое сальдо — плюс 16,6 тыс. человек.

География оттока: откуда уезжают больше всего

Наибольший эмиграционный отток по итогам 2024 года зафиксирован в северных и восточных регионах страны. Совокупная доля выехавших из следующих областей составила 47,9%:

  • Костанайская;

  • Павлодарская;

  • Абайская;

  • Северо-Казахстанская;

  • Восточно-Казахстанская.

Прогнозы экспертов подтвердились

Эксперты Фонда ООН в области народонаселения в РК ещё несколько лет назад предсказали снижение оттока населения в докладе «Мы, Казахстан». По их оценкам, миграционная активность будет снижаться благодаря:

  • Экономическому развитию страны и спросу на рабочую силу;

  • Угасанию этнической миграции;

  • Росту населения в соседних южных республиках, что снижает поток иммигрантов из Центральной Азии.

Куда уезжают казахстанцы?

Среди стран назначения традиционно лидируют:

  1. Россия:

    • В 2024 году в РФ уехали 69% всех эмигрантов из РК.

    • За I квартал 2025 года туда перебрались лишь 644 человека — на 75,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

  2. Германия:

    • В 2024 году в эту страну уехали около 2 тыс. человек.

    • В 2025 году отмечено снижение на 67,9%.

  3. Прочие страны:

    • В целом также фиксируется спад эмиграции.

    • Исключение — Кыргызстан: поток небольшой (около 300 человек в год), но демонстрирует стабильный рост. Основной контингент — жители южных регионов Казахстана.

Что думают казахстанцы о переезде?

В конце 2024 года Demoscope провёл опрос среди 1,1 тыс. граждан РК о готовности эмигрировать:

  • 78,5% заявили, что не планируют покидать Казахстан;

  • 6,9% признались в наличии конкретных планов на переезд;

  • 5,6% хотели бы эмигрировать, но пока не могут;

  • 8,4% не определились.

Почему всё же хотят уехать?

Среди тех, кто рассматривает переезд, названы следующие причины:

  • 24,5% — желание иметь более высокий доход;

  • 23,9% — отсутствие перспектив для себя и детей в РК;

  • 14% — поиск лучшей работы;

  • 11,7% — стремление получить качественное образование за рубежом;

  • 2,6% — желание быть ближе к родственникам;

  • 0,6% — стремление вернуться на историческую родину.

Итог

Казахстан демонстрирует устойчивый спад эмиграции и положительное миграционное сальдо. Внутренние экономические и социальные изменения, а также демографические факторы способствуют тому, что всё больше граждан предпочитают оставаться в стране. Эмиграция перестаёт быть массовым явлением, уступая место стабильности и локальному росту.

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