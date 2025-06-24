Казахстанцы больше не спешат в Россию и Германию: куда исчез поток эмигрантов

По данным Бюро национальной статистики РК, в Казахстане продолжается устойчивая тенденция к снижению эмиграции. Одновременно сохраняется положительное миграционное сальдо, а число тех, кто планирует покинуть страну, остаётся незначительным, сообщает Lada.kz.
За первые четыре месяца 2025 года на постоянное место жительства за границу выехали всего 1,7 тыс. человек. Это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда страну покинули 4,8 тыс. человек.
При этом количество въехавших в страну за тот же период также сократилось — с 9,9 тыс. до 8,1 тыс. человек. Несмотря на это, ежемесячное миграционное сальдо остаётся положительным: с февраля 2024 года в Казахстан прибывает больше людей, чем уезжает.
Долгосрочный тренд показывает, что эмиграционный отток стабильно снижается:
В 2000 году Казахстан покинули 155,7 тыс. человек.
По итогам 2024 года эмигрировали только 12,7 тыс. человек.
Исключения наблюдались лишь в некоторые периоды:
С 2006 по 2008 годы;
С 2013 по 2019 годы.
С 2023 года наблюдается устойчивое положительное сальдо внешней миграции:
В 2024 году въехали 23,9 тыс. человек;
Выехали — 12,7 тыс.;
Итоговое сальдо — плюс 16,6 тыс. человек.
Наибольший эмиграционный отток по итогам 2024 года зафиксирован в северных и восточных регионах страны. Совокупная доля выехавших из следующих областей составила 47,9%:
Костанайская;
Павлодарская;
Абайская;
Северо-Казахстанская;
Восточно-Казахстанская.
Эксперты Фонда ООН в области народонаселения в РК ещё несколько лет назад предсказали снижение оттока населения в докладе «Мы, Казахстан». По их оценкам, миграционная активность будет снижаться благодаря:
Экономическому развитию страны и спросу на рабочую силу;
Угасанию этнической миграции;
Росту населения в соседних южных республиках, что снижает поток иммигрантов из Центральной Азии.
Среди стран назначения традиционно лидируют:
Россия:
В 2024 году в РФ уехали 69% всех эмигрантов из РК.
За I квартал 2025 года туда перебрались лишь 644 человека — на 75,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
Германия:
В 2024 году в эту страну уехали около 2 тыс. человек.
В 2025 году отмечено снижение на 67,9%.
Прочие страны:
В целом также фиксируется спад эмиграции.
Исключение — Кыргызстан: поток небольшой (около 300 человек в год), но демонстрирует стабильный рост. Основной контингент — жители южных регионов Казахстана.
В конце 2024 года Demoscope провёл опрос среди 1,1 тыс. граждан РК о готовности эмигрировать:
78,5% заявили, что не планируют покидать Казахстан;
6,9% признались в наличии конкретных планов на переезд;
5,6% хотели бы эмигрировать, но пока не могут;
8,4% не определились.
Среди тех, кто рассматривает переезд, названы следующие причины:
24,5% — желание иметь более высокий доход;
23,9% — отсутствие перспектив для себя и детей в РК;
14% — поиск лучшей работы;
11,7% — стремление получить качественное образование за рубежом;
2,6% — желание быть ближе к родственникам;
0,6% — стремление вернуться на историческую родину.
Казахстан демонстрирует устойчивый спад эмиграции и положительное миграционное сальдо. Внутренние экономические и социальные изменения, а также демографические факторы способствуют тому, что всё больше граждан предпочитают оставаться в стране. Эмиграция перестаёт быть массовым явлением, уступая место стабильности и локальному росту.
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