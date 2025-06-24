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24.06.2025, 14:43

30 миллионов не принесли счастья: прокурор из ВКО с деньгами и муляжами отправлен за решетку

Новости Казахстана 0 612

В Восточно-Казахстанской области бывший транспортный прокурор получил реальный срок за попытку обманным путем завладеть крупной суммой денег, сообщает Lada.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Обещал «решить вопрос» с возвратом документов

Уголовное дело в отношении бывшего представителя прокуратуры рассматривалось в суде №2 города Усть-Каменогорска. Следствие установило, что в апреле 2025 года к нему через водителя обратился местный предприниматель — директор филиала транспортной компании. Мужчина хотел вернуть документы, изъятые следователями в рамках возбужденного уголовного дела.

Несмотря на то, что сам прокурор никакого отношения к расследованию не имел, он пообещал «поспособствовать» возврату бумаг. За свою «услугу» он запросил 30 миллионов тенге, заверив, что документы будут возвращены в течение 10 дней.

Директор заподозрил неладное и обратился в КНБ

Потерпевший, почувствовав подвох, связался с сотрудниками Комитета национальной безопасности. Вместе с КНБ была организована спецоперация, в ходе которой прокурору через его водителя передали 10 миллионов тенге наличными, а также муляжи на оставшуюся сумму — 20 миллионов.

На следующий день после передачи средств в доме фигуранта провели обыск. В ходе следственных действий у него обнаружили переданные деньги и поддельные купюры, что стало ключевым доказательством в деле.

Признал вину и просил не сажать

На судебном процессе бывший госслужащий полностью признал свою вину и раскаялся. Он просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Однако суд счёл его действия серьёзным преступлением.

По итогам разбирательства экс-прокурор был признан виновным по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения» (ч.3 ст.24 – п.2 ч.4 ст.190 УК РК).

Приговор: почти 4 года колонии и пожизненный запрет на госслужбу

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также ему пожизненно запрещено занимать должности в государственных и квазигосударственных органах.

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