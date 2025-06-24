Штраф до миллиона тенге: как выходки детей могут разорить родителей в Казахстане

В Казахстане за правонарушения несовершеннолетних ответственность нередко несут их родители. В зависимости от возраста ребенка, наказание может варьироваться от административного штрафа до уголовного проступка. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: gov.kz

За детей до 12 лет — ответственность родителей

Если ребенку не исполнилось 12 лет, он не подлежит административной или уголовной ответственности. Однако за его действия могут быть наказаны родители — как за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Пример:

За нецензурную брань или грубое поведение на улице (в том числе в общественных местах) предусмотрен штраф от 10 до 15 МРП.

Это составляет от 39 320 до 58 980 тенге.

Возраст 14–16 лет: "мелкое хулиганство"

Если подростку уже исполнилось 14 лет, его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. Например, повторная нецензурная брань или агрессивное поведение.

Ответственность в этом случае:

Штраф — 7 МРП (около 27 524 тенге ).

Если подросток не может оплатить штраф, его обязаны уплатить родители.

С 16 лет — самостоятельная ответственность

С 16-летнего возраста подросток несет ответственность за административные правонарушения сам. Тем не менее, если он не имеет доходов или имущества, штраф может быть взыскан с родителей.

Максимальный размер такого штрафа:

До 10 МРП — это 39 320 тенге.

Особые случаи: уголовная ответственность за оскорбления и буллинг

Уголовный проступок за оскорбление

Если подросток оскорбляет другого человека — устно, письменно или через интернет — это уже квалифицируется как уголовный проступок.

Меры наказания:

Штраф до 100 МРП ( 393 200 тенге ),

Либо — исправительные или общественные работы.

Кибербуллинг и травля в соцсетях

В более серьезных ситуациях, связанных с буллингом и систематическими оскорблениями в интернете, ответственность значительно возрастает.

Предусмотрено:

Штраф до 200 МРП — это 786 400 тенге.

Важное условие: необходимы доказательства

Наказание по всем перечисленным статьям назначается только при наличии доказательств. Это могут быть:

Скриншоты переписок,

Видеозаписи инцидентов,

Показания свидетелей,

Заключения экспертиз.

Таким образом, родителям стоит внимательно следить за поведением своих детей — как в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. Ведь даже незначительные, на первый взгляд, действия подростков могут повлечь за собой весьма ощутимые финансовые последствия.