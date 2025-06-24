Штраф до миллиона тенге: как выходки детей могут разорить родителей в Казахстане

В Казахстане за правонарушения несовершеннолетних ответственность нередко несут их родители. В зависимости от возраста ребенка, наказание может варьироваться от административного штрафа до уголовного проступка. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
Если ребенку не исполнилось 12 лет, он не подлежит административной или уголовной ответственности. Однако за его действия могут быть наказаны родители — как за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Пример:
За нецензурную брань или грубое поведение на улице (в том числе в общественных местах) предусмотрен штраф от 10 до 15 МРП.
Это составляет от 39 320 до 58 980 тенге.
Если подростку уже исполнилось 14 лет, его действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. Например, повторная нецензурная брань или агрессивное поведение.
Ответственность в этом случае:
Штраф — 7 МРП (около 27 524 тенге).
Если подросток не может оплатить штраф, его обязаны уплатить родители.
С 16-летнего возраста подросток несет ответственность за административные правонарушения сам. Тем не менее, если он не имеет доходов или имущества, штраф может быть взыскан с родителей.
Максимальный размер такого штрафа:
До 10 МРП — это 39 320 тенге.
Если подросток оскорбляет другого человека — устно, письменно или через интернет — это уже квалифицируется как уголовный проступок.
Меры наказания:
Штраф до 100 МРП (393 200 тенге),
Либо — исправительные или общественные работы.
В более серьезных ситуациях, связанных с буллингом и систематическими оскорблениями в интернете, ответственность значительно возрастает.
Предусмотрено:
Штраф до 200 МРП — это 786 400 тенге.
Наказание по всем перечисленным статьям назначается только при наличии доказательств. Это могут быть:
Скриншоты переписок,
Видеозаписи инцидентов,
Показания свидетелей,
Заключения экспертиз.
Таким образом, родителям стоит внимательно следить за поведением своих детей — как в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. Ведь даже незначительные, на первый взгляд, действия подростков могут повлечь за собой весьма ощутимые финансовые последствия.
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