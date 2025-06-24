В Казахстане появился новый способ замены удостоверения личности

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустило пилотный проект, который позволяет гражданам заменить удостоверение личности полностью в онлайн-формате. Услуга доступна как на портале электронного правительства eGov.kz, так и через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности.
Для подачи заявки на замену удостоверения через веб-портал eGov.kz необходимо:
Авторизоваться на портале электронного правительства;
Выбрать услугу по перевыпуску удостоверения личности;
Пройти биометрическую идентификацию;
Заполнить необходимые данные;
Подписать запрос через ЭЦП, смс-пароль или другой доступный способ;
Оплатить госпошлину с помощью банковского приложения.
Процедура в мобильном приложении eGov Mobile также проста:
Авторизоваться в приложении;
Выбрать нужную услугу;
Пройти биометрическую идентификацию;
Ввести требуемые данные;
Указать желаемый пункт получения готового документа;
Оплатить госпошлину;
Подтвердить заявку через Face ID или Touch ID.
Онлайн-услуга «Выдача удостоверения, паспорта РК» предназначена исключительно для самого владельца удостоверения личности. Подать заявку от имени другого человека — даже по доверенности или в случае опеки — невозможно.
Заменить удостоверение личности онлайн можно только в случае окончания срока его действия:
Не ранее чем за 30 дней до истечения срока;
Не позднее 10 дней после окончания срока действия.
Готовое удостоверение выдается в том регистрационном пункте, который гражданин указывает при подаче заявки.
Срок изготовления составляет:
15 рабочих дней — стандартный режим;
3 рабочих дня — срочный режим при повышенной оплате;
1 рабочий день — при самой быстрой услуге.
Размер госпошлины зависит от срочности:
786 тенге (0,2 МРП) — стандартное оформление;
1 771 тенге — срочная услуга за 3 рабочих дня;
3 372 тенге — оформление за 1 рабочий день.
Для подачи онлайн-заявки используется система Digital ID, обеспечивающая высокий уровень защиты:
Проверка ИИН и номера телефона через базу мобильных граждан;
Отправка одноразового кода на привязанный номер;
Прохождение биометрической идентификации как дополнительного уровня безопасности.
Все данные передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном контуре АО «Национальные информационные технологии». Система сертифицирована по требованиям информационной безопасности.
Если пользователь не может пройти биометрическую идентификацию, это не считается отказом в услуге. Причинами могут быть:
Возрастные изменения лица;
Последствия операций или травм;
Особенности внешности или мимики.
В таких случаях система автоматически предложит альтернативу — оформление через ЦОН. Пользователь сможет выбрать любой удобный центр обслуживания населения.
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