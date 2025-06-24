В Казахстане появился новый способ замены удостоверения личности

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустило пилотный проект, который позволяет гражданам заменить удостоверение личности полностью в онлайн-формате. Услуга доступна как на портале электронного правительства eGov.kz, так и через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности.

Фото: gov.kz

Как подать заявку на eGov.kz

Для подачи заявки на замену удостоверения через веб-портал eGov.kz необходимо:

Авторизоваться на портале электронного правительства;

Выбрать услугу по перевыпуску удостоверения личности;

Пройти биометрическую идентификацию;

Заполнить необходимые данные;

Подписать запрос через ЭЦП, смс-пароль или другой доступный способ;

Оплатить госпошлину с помощью банковского приложения.

Как оформить услугу через eGov Mobile

Процедура в мобильном приложении eGov Mobile также проста:

Авторизоваться в приложении;

Выбрать нужную услугу;

Пройти биометрическую идентификацию;

Ввести требуемые данные;

Указать желаемый пункт получения готового документа;

Оплатить госпошлину;

Подтвердить заявку через Face ID или Touch ID.

Кто может воспользоваться новой услугой

Онлайн-услуга «Выдача удостоверения, паспорта РК» предназначена исключительно для самого владельца удостоверения личности. Подать заявку от имени другого человека — даже по доверенности или в случае опеки — невозможно.

В каких случаях доступна онлайн-замена

Заменить удостоверение личности онлайн можно только в случае окончания срока его действия:

Не ранее чем за 30 дней до истечения срока;

Не позднее 10 дней после окончания срока действия.

Получение готового документа

Готовое удостоверение выдается в том регистрационном пункте, который гражданин указывает при подаче заявки.

Срок изготовления составляет:

15 рабочих дней — стандартный режим;

3 рабочих дня — срочный режим при повышенной оплате;

1 рабочий день — при самой быстрой услуге.

Сколько стоит услуга

Размер госпошлины зависит от срочности:

786 тенге (0,2 МРП) — стандартное оформление;

1 771 тенге — срочная услуга за 3 рабочих дня;

3 372 тенге — оформление за 1 рабочий день.

Надежность и безопасность данных

Для подачи онлайн-заявки используется система Digital ID, обеспечивающая высокий уровень защиты:

Проверка ИИН и номера телефона через базу мобильных граждан;

Отправка одноразового кода на привязанный номер;

Прохождение биометрической идентификации как дополнительного уровня безопасности.

Все данные передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном контуре АО «Национальные информационные технологии». Система сертифицирована по требованиям информационной безопасности.

Что делать при сбоях в биометрии

Если пользователь не может пройти биометрическую идентификацию, это не считается отказом в услуге. Причинами могут быть:

Возрастные изменения лица;

Последствия операций или травм;

Особенности внешности или мимики.

В таких случаях система автоматически предложит альтернативу — оформление через ЦОН. Пользователь сможет выбрать любой удобный центр обслуживания населения.