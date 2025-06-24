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24.06.2025, 16:23

В Казахстане появился новый способ замены удостоверения личности

Новости Казахстана 0 542

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустило пилотный проект, который позволяет гражданам заменить удостоверение личности полностью в онлайн-формате. Услуга доступна как на портале электронного правительства eGov.kz, так и через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как подать заявку на eGov.kz

Для подачи заявки на замену удостоверения через веб-портал eGov.kz необходимо:

  • Авторизоваться на портале электронного правительства;

  • Выбрать услугу по перевыпуску удостоверения личности;

  • Пройти биометрическую идентификацию;

  • Заполнить необходимые данные;

  • Подписать запрос через ЭЦП, смс-пароль или другой доступный способ;

  • Оплатить госпошлину с помощью банковского приложения.

Как оформить услугу через eGov Mobile

Процедура в мобильном приложении eGov Mobile также проста:

  • Авторизоваться в приложении;

  • Выбрать нужную услугу;

  • Пройти биометрическую идентификацию;

  • Ввести требуемые данные;

  • Указать желаемый пункт получения готового документа;

  • Оплатить госпошлину;

  • Подтвердить заявку через Face ID или Touch ID.

Кто может воспользоваться новой услугой

Онлайн-услуга «Выдача удостоверения, паспорта РК» предназначена исключительно для самого владельца удостоверения личности. Подать заявку от имени другого человека — даже по доверенности или в случае опеки — невозможно.

В каких случаях доступна онлайн-замена

Заменить удостоверение личности онлайн можно только в случае окончания срока его действия:

  • Не ранее чем за 30 дней до истечения срока;

  • Не позднее 10 дней после окончания срока действия.

Получение готового документа

Готовое удостоверение выдается в том регистрационном пункте, который гражданин указывает при подаче заявки.
Срок изготовления составляет:

  • 15 рабочих дней — стандартный режим;

  • 3 рабочих дня — срочный режим при повышенной оплате;

  • 1 рабочий день — при самой быстрой услуге.

Сколько стоит услуга

Размер госпошлины зависит от срочности:

  • 786 тенге (0,2 МРП) — стандартное оформление;

  • 1 771 тенге — срочная услуга за 3 рабочих дня;

  • 3 372 тенге — оформление за 1 рабочий день.

Надежность и безопасность данных

Для подачи онлайн-заявки используется система Digital ID, обеспечивающая высокий уровень защиты:

  • Проверка ИИН и номера телефона через базу мобильных граждан;

  • Отправка одноразового кода на привязанный номер;

  • Прохождение биометрической идентификации как дополнительного уровня безопасности.

Все данные передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном контуре АО «Национальные информационные технологии». Система сертифицирована по требованиям информационной безопасности.

Что делать при сбоях в биометрии

Если пользователь не может пройти биометрическую идентификацию, это не считается отказом в услуге. Причинами могут быть:

  • Возрастные изменения лица;

  • Последствия операций или травм;

  • Особенности внешности или мимики.

В таких случаях система автоматически предложит альтернативу — оформление через ЦОН. Пользователь сможет выбрать любой удобный центр обслуживания населения.

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