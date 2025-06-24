Врачи в Казахстане могут получить до 8,5 млн тенге: Минздрав напомнил об условиях выплат

24 июня 2025 года Министерство здравоохранения РК напомнило о действующем законе, направленном на защиту прав и интересов медицинских и фармацевтических работников. Документ был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым в 2024 году. В рамках закона реализуется ряд мер поддержки медицинского персонала, включая крупные единовременные выплаты, сообщает Lada.kz

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Кто может получить 8,5 млн тенге

С октября 2024 года в Казахстане действует система страхования профессиональной ответственности, охватывающая свыше 186 тысяч медицинских работников.

Одной из ключевых мер господдержки стало введение единовременного пособия для врачей дефицитных специальностей. Оно составляет 100 месячных расчётных показателей (МРП) — около 8,5 млн тенге. Такие выплаты предусмотрены для специалистов, направляющихся работать в сельские районы сроком на пять лет и более.

По данным Минздрава, уже 254 врача воспользовались этой возможностью, получив в общей сложности свыше 2,1 млрд тенге.

Комплексная поддержка сельских медиков

Министерство здравоохранения подчеркивает, что для привлечения и закрепления кадров в сельской местности реализуется целый пакет государственных инициатив:

предоставление социальных гарантий;

улучшение жилищных условий;

дополнительные меры материального стимулирования.

Дефицит кадров снижается

По итогам 2024 года наблюдается положительная динамика в вопросе дефицита медицинских кадров:

дефицит врачей составил 3 986 человек , что на 20% меньше , чем в 2023 году;

дефицит среднего медперсонала снизился на 7% и составил 4 230,75 единиц.

Общая численность медработников в Казахстане

На 1 января 2025 года в системе здравоохранения страны, включая все ведомственные учреждения, работают порядка 275 тысяч медицинских работников, из них:

более 83 тысяч врачей ;

около 191 тысячи специалистов среднего звена.

Как отметил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, за последние три года наблюдается устойчивая положительная динамика:

количество врачей увеличилось на 2% ;

численность среднего медперсонала выросла на 0,5%.

Султангазиев также подчеркнул, что уровень обеспеченности медицинскими кадрами в Казахстане превышает средние показатели стран ОЭСР, что свидетельствует об эффективности реализуемой кадровой политики.

Обращение президента

13 июня 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником, отметив важность их труда для общества и выразив благодарность за преданность делу.