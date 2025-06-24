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24.06.2025, 17:43

Электронная очередь на границе Казахстана - 300 тысяч тенге за приоритет: как теперь пересекать границу

Новости Казахстана 0 632

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана разъяснил порядок прохождения границы грузовым транспортом с применением системы электронной очереди (СЭО). Нововведение касается всех типов грузовиков, включая фуры с прицепами и седельные тягачи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

 

 

© Фото: primerminister.kz
© Фото: primerminister.kz

Очередь по графику — или за отдельную плату вне ее

Согласно приказу № 707 от 27 июня 2023 года, использование системы электронной очереди стало обязательным для всех грузовых автомобилей, следующих через казахстанскую границу. Запись осуществляется заранее — водителем или владельцем транспорта.

  • Проезд в порядке электронной очереди обойдётся в 1 МРП (в 2025 году — 3 063 тенге).

  • Ускоренное (внеочередное) пересечение границы доступно за 100 МРП, то есть свыше 300 000 тенге.

Однако ускоренный проезд возможен только для ограниченного количества машин — не более 15% от суточной пропускной способности пункта. Это означает, что даже при желании и наличии средств воспользоваться этим вариантом сможет далеко не каждый перевозчик.

Ограничения по инфраструктуре: «узкие места» на трассе

На практике внедрение электронной очереди наталкивается на проблемы физической инфраструктуры. Например, на важном участке пропуска «Жайсан» действует лимит — не более 300 грузовиков в сутки.

Кроме того, подъездная автодорога А-24, ведущая к «Жайсану», всё ещё находится на ремонте, который планируется завершить только к середине июля 2025 года. Это существенно снижает эффективность цифровой системы, ведь даже при наличии электронного талона фактически проехать невозможно из-за дорожных заторов.

Временное решение: создаются зоны ожидания

Чтобы разгрузить ситуацию, акимат Мартукского района выделил 11 гектаров земли под создание специальных зон ожидания. Уже выбрана подрядная организация, которая займётся обустройством территории.

Такое решение позволит сократить скопления на трассах и повысить организованность в пунктах пропуска.

Оплатить можно онлайн: четыре варианта

Для удобства пользователей предусмотрены четыре способа безналичной оплаты за услуги системы СЭО:

  • через приложение Kaspi.kz с помощью QR-кода;

  • через Платежный шлюз электронного правительства (eGov) — принимаются карты Visa, MasterCard, Maestro, American Express;

  • через онлайн-сервис Halyk Bank;

  • банковским переводом из-за рубежа.

Тем не менее, в отдалённых районах с ограниченным доступом к интернету или банковским сервисам водители могут столкнуться с трудностями при оплате. Это особенно актуально для индивидуальных перевозчиков, не подключённых к цифровым платформам.

Кто отвечает за систему

Разработкой и обслуживанием системы занимается АО «Информационно-учетный центр», стопроцентным владельцем которого является Министерство финансов РК.

СЭО была протестирована в пилотном режиме в период с 22 декабря 2022 года по 1 июля 2023 года. За это время было совершено более 126 тысяч бронирований. Также система прошла проверку на соответствие требованиям информационной безопасности, которую проводила Государственная техническая служба КНБ РК.

Что дальше: развитие правил и расширение сервиса

Оператор электронной очереди намерен внести изменения в действующие правила и продолжить развитие инфраструктуры ожидания. Рассматривается возможность привлечения частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства.

АО «Информационно-учетный центр» обладает не только опытом в цифровых проектах (уже реализованы 4 крупные платформы), но и необходимыми ресурсами и интеграциями с ключевыми госбазами — в том числе НУЦ РК, базами юрлиц, физлиц и регистрации.

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