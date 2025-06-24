Президент Казахстана наградил представителей СМИ: «Это труд, который не каждому по плечу»

24 июня 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды сотрудникам средств массовой информации. Торжественное мероприятие состоялось в преддверии профессионального праздника – Дня работников СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канале Акорды .

Фото: akorda.kz

«Голос народа» и «вестники истины»

В своем обращении к собравшимся глава государства поздравил журналистов с наступающим праздником и выразил глубокую признательность за их труд.

«СМИ по праву считаются голосом народа, а журналисты – проводниками достоверной информации. Вы служите связующим звеном между государством и обществом, помогая людям лучше понимать суть реформ и государственной политики. Это действительно непростая работа, и по плечу она далеко не каждому», — отметил Токаев.

Кардинальные перемены в государстве

Президент напомнил, что за последние годы в Казахстане произошли значительные политические преобразования. Они начались после конституционного референдума, прошедшего три года назад, в результате которого была переформатирована структура власти.

«Закреплён принцип: Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчётное Правительство. Парламент получил больше полномочий, повысилась ответственность исполнительной власти. Обновлены все ветви власти, введены прямые выборы сельских и районных акимов. В политику пришло новое поколение управленцев, граждане получили реальные инструменты участия в принятии решений. Утверждается плюрализм мнений – это важнейшая черта новой политической реальности», — подчеркнул Токаев.

Он добавил, что в обществе формируется новая культура — правовая, гражданская и политическая. При этом идея верховенства закона и концепция «Закон и Порядок» становятся частью общественного сознания.

Рост экономики и изменение общественного уклада

Президент отметил позитивные сдвиги и в экономической сфере. В частности, за пять месяцев 2025 года экономика страны выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой же рост показала и обрабатывающая промышленность.

«За последние пять лет ВВП Казахстана увеличился с 182 до 286 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря системной диверсификации экономики. Меняется не только структура экономики, но и сам образ жизни казахстанцев. Формируются новые ценности, молодёжи прививаются лучшие качества настоящего гражданина – 'адал азамат'», — заявил президент.

Чистота страны — с чистого сознания

Отдельное внимание Токаев уделил общественной инициативе «Таза Қазақстан», которая нашла отклик у населения и получила широкую поддержку.

«Чистота начинается с сознания каждого человека. И граждане, искренне разделяя этот подход, активно включаются в общее дело. Мы должны быть чисты не только в намерениях, но и в поступках. Только объединив усилия, мы сможем сделать Казахстан передовой страной, достойной места среди мировых лидеров», — подчеркнул он.

Вклад журналистов в общее дело

Президент особо отметил роль представителей СМИ в масштабных преобразованиях, происходящих в стране.