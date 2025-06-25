Самые «молодые» и «старые» уголки Казахстана — неожиданный рейтинг

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные о демографической структуре населения. Согласно информации на начало 2024 года, средний возраст жителей страны составляет 32,3 года, что свидетельствует о постепенном старении населения. Для сравнения, пять лет назад этот показатель был 31,9 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
В разрезе полов отмечается разница в среднем возрасте:
Мужчины — 30,7 года
Женщины — 33,9 года
Такая разница объясняется, в том числе, более высокой продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами.
Самый низкий средний возраст зафиксирован в южных регионах страны:
Туркестанская область — 27,7 года
Мангистауская область — 27,8 года
Шымкент — 27,8 года
Это объясняется высоким уровнем рождаемости и значительной долей молодежи в этих регионах.
В то же время наибольший средний возраст отмечен в северных и восточных областях, где демографическая структура иная:
Северо-Казахстанская область — 39,2 года
Восточно-Казахстанская область — 38,9 года
Костанайская область — 38 лет
Такие показатели могут свидетельствовать о снижении рождаемости и миграции молодежи в другие регионы или страны.
Статистика также указывает на различия между городским и сельским населением:
Средний возраст в городах — 32,7 года
Средний возраст в сельской местности — 31,7 года
Городское население, как правило, старше, что может быть связано с более высокой урбанизацией, доступом к образованию и миграцией молодых людей в поисках работы.
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