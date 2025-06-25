Самые «молодые» и «старые» уголки Казахстана — неожиданный рейтинг

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало свежие данные о демографической структуре населения. Согласно информации на начало 2024 года, средний возраст жителей страны составляет 32,3 года , что свидетельствует о постепенном старении населения. Для сравнения, пять лет назад этот показатель был 31,9 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Фото: fotostrana.ru

Разница по полу

В разрезе полов отмечается разница в среднем возрасте:

Мужчины — 30,7 года

Женщины — 33,9 года

Такая разница объясняется, в том числе, более высокой продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами.

Молодое население – на юге

Самый низкий средний возраст зафиксирован в южных регионах страны:

Туркестанская область — 27,7 года

Мангистауская область — 27,8 года

Шымкент — 27,8 года

Это объясняется высоким уровнем рождаемости и значительной долей молодежи в этих регионах.

Стареющее население – на севере и востоке

В то же время наибольший средний возраст отмечен в северных и восточных областях, где демографическая структура иная:

Северо-Казахстанская область — 39,2 года

Восточно-Казахстанская область — 38,9 года

Костанайская область — 38 лет

Такие показатели могут свидетельствовать о снижении рождаемости и миграции молодежи в другие регионы или страны.

Город и село: где население старше?

Статистика также указывает на различия между городским и сельским населением:

Средний возраст в городах — 32,7 года

Средний возраст в сельской местности — 31,7 года

Городское население, как правило, старше, что может быть связано с более высокой урбанизацией, доступом к образованию и миграцией молодых людей в поисках работы.