Контроль над бензином: почему возврат АЗС государству может навредить каждому водителю

Депутат мажилиса Ерлан Абдиев выступил с инициативой создания в Казахстане национальной сети автозаправочных станций (АЗС). По его мнению, это позволит усилить контроль над качеством и ценами на топливо, а также повысить уровень энергетической безопасности страны. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Finance.kz.

Фото: gov.kz

Аналитик объяснил, почему Казахстану не нужна государственная сеть АЗС

Один из предложенных способов реализации инициативы — возврат ранее приватизированных АЗС в ведение национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз". Также рассматривается возможность создания новой сети с нуля. Отсутствие государственного оператора в этой сфере депутат назвал "позорным" для Казахстана.

Эксперт: идея противоречит курсу на либерализацию экономики

С инициативой не согласен аналитик и автор Finance.kz Андрей Чеботарев. Он отмечает, что предложение о национализации АЗС идет вразрез с политикой президента Касым-Жомарта Токаева, направленной на либерализацию и приватизацию экономики.

"Казахстан — рыночная экономика. Мы движемся в сторону снижения участия государства в операционной деятельности. Национализация АЗС противоречит этому курсу", — подчеркнул эксперт.

О важности свободного ценообразования

Чеботарев напомнил, что с февраля 2025 года в стране отменено государственное регулирование цен на топливо. Это решение стало частью стратегии по формированию конкурентного рынка нефтепродуктов.

"Правительство планомерно снимает ограничения, чтобы отрасль начала развиваться самостоятельно. Отпуск цен — необходимый шаг для повышения рентабельности и уровня зарплат на нефтеперерабатывающих заводах", — отметил он.

Цены на бензин: одни из самых низких в мире

По словам аналитика, в Казахстане сохраняются одни из самых низких цен на бензин в мире. В тех странах, где топливо дешевле, оно нередко уходит на "черный" рынок, где цена, как правило, приближается к среднемировому уровню — около одного доллара США за литр, или примерно 520 тенге по текущему курсу.

Вывод эксперта

Чеботарев подчеркивает, что стабильное и прозрачное рыночное ценообразование гораздо важнее для экономики страны, чем создание государственного оператора в сфере розничной торговли топливом. Это позволит обеспечить устойчивое развитие отрасли и рост доходов работников топливного сектора.