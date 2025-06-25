18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.26
602.13
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.06.2025, 07:14

Контроль над бензином: почему возврат АЗС государству может навредить каждому водителю

Новости Казахстана 0 356

Депутат мажилиса Ерлан Абдиев выступил с инициативой создания в Казахстане национальной сети автозаправочных станций (АЗС). По его мнению, это позволит усилить контроль над качеством и ценами на топливо, а также повысить уровень энергетической безопасности страны. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Finance.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Аналитик объяснил, почему Казахстану не нужна государственная сеть АЗС

Один из предложенных способов реализации инициативы — возврат ранее приватизированных АЗС в ведение национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз". Также рассматривается возможность создания новой сети с нуля. Отсутствие государственного оператора в этой сфере депутат назвал "позорным" для Казахстана.

Эксперт: идея противоречит курсу на либерализацию экономики

С инициативой не согласен аналитик и автор Finance.kz Андрей Чеботарев. Он отмечает, что предложение о национализации АЗС идет вразрез с политикой президента Касым-Жомарта Токаева, направленной на либерализацию и приватизацию экономики.

"Казахстан — рыночная экономика. Мы движемся в сторону снижения участия государства в операционной деятельности. Национализация АЗС противоречит этому курсу", — подчеркнул эксперт.

О важности свободного ценообразования

Чеботарев напомнил, что с февраля 2025 года в стране отменено государственное регулирование цен на топливо. Это решение стало частью стратегии по формированию конкурентного рынка нефтепродуктов.

"Правительство планомерно снимает ограничения, чтобы отрасль начала развиваться самостоятельно. Отпуск цен — необходимый шаг для повышения рентабельности и уровня зарплат на нефтеперерабатывающих заводах", — отметил он.

Цены на бензин: одни из самых низких в мире

По словам аналитика, в Казахстане сохраняются одни из самых низких цен на бензин в мире. В тех странах, где топливо дешевле, оно нередко уходит на "черный" рынок, где цена, как правило, приближается к среднемировому уровню — около одного доллара США за литр, или примерно 520 тенге по текущему курсу.

Вывод эксперта

Чеботарев подчеркивает, что стабильное и прозрачное рыночное ценообразование гораздо важнее для экономики страны, чем создание государственного оператора в сфере розничной торговли топливом. Это позволит обеспечить устойчивое развитие отрасли и рост доходов работников топливного сектора.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…