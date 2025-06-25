В Казахстане построят рекордные стадионы: где появятся новые футбольные арены

Президент Токаев поручил масштабно обновить футбольную инфраструктуру в Казахстане. В ближайшие годы в стране планируют построить сразу несколько новых стадионов, включая арены-рекордсмены на 35 тысяч мест, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Фото: sportplustv.kz

Президентский акцент на развитие футбола

В марте 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Национального курултая в Бурабае обозначил развитие футбола одним из приоритетов. Глава государства отметил, что большая часть областных стадионов требует либо полной реконструкции, либо строительства новых объектов. Особый акцент был сделан на создание инфраструктуры для детского футбола:

«В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение», — заявил Токаев.

Какие стадионы уже построены?

После обретения независимости в Казахстане были построены два крупных футбольных объекта:

«Астана Арена» в столице (вместимость около 30 тыс. зрителей),

«Туркестан Арена» в Туркестане.

Теперь страну ждет новая волна строительства, охватывающая разные регионы.

Шесть новых стадионов — уже на подходе

Согласно информации Министерства туризма и спорта, до конца 2025 года в Казахстане появятся шесть стадионов с вместимостью более 10 тысяч человек:

Кызылорда — стадион на 11 000 мест планируется сдать уже в июле 2025 года.

Астана — крытый стадион имени Мунайтпасова на 3 600 мест должен открыться в I квартале 2026 года.

Семь новых проектов — в стадии разработки

Еще семь стадионов находятся на этапе подготовки проектно-сметной документации. Завершение экспертиз по ним ожидается до конца 2025 года:

Актобе — арена на 35 000 мест, участок площадью 25 га, экспертиза — декабрь 2025 года.

Петропавловск (мкр. Береке) — стадион на 5 000 мест (категория УЕФА III), с футбольной академией, площадь свыше 10 га, экспертиза — декабрь 2025 года.

Атырау — трибуны на 12 000 зрителей, участок 9,9 га, экспертиза — сентябрь 2025 года.

Актау — стадион на 10 000 мест, площадь участка 12 га, экспертиза — декабрь 2025 года.

Шымкент — крупнейшая арена на 35 000 зрителей, участок 20,1 га, экспертиза — декабрь 2025 года.

Семей (область Абай) — арена на 12 500 мест, участок 5,84 га, экспертиза — декабрь 2025 года.

Усть-Каменогорск — стадион на 5 000 мест, площадь участка 9,8 га, экспертиза — сентябрь 2025 года.

Финансирование проектных работ осуществляется из местных бюджетов и иных источников.

Арены-рекордсмены: какие стадионы станут крупнейшими?

Сейчас самым вместительным стадионом страны считается «Астана Арена» — около 30 тысяч мест. Однако новые проекты в Актобе и Шымкенте смогут побить этот рекорд: каждая из арен рассчитана на 35 тысяч зрителей.

Итог:

Развитие футбольной инфраструктуры становится важной частью государственной политики. Строительство новых арен не только поднимет уровень футбола в стране, но и создаст условия для массового вовлечения молодежи в спорт. Казахстан делает ставку на масштабные и современные объекты — впервые сразу два стадиона получат статус крупнейших в истории отечественного футбола.