Какие автомобили чаще всего пересекают границу из Казахстана в Россию

В условиях ограниченного импорта автомобилей в Россию с 2022 года, вызванного санкциями и уходом большинства мировых брендов, российские автолюбители стали активнее рассматривать альтернативные источники поставок. Одним из направлений стал Казахстан — страна, где производство и поставки ряда моделей продолжаются в стабильном режиме. Однако, вопреки распространённому мнению, объемы поставок из РК в РФ в 2025 году заметно сократились, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz.

Фото: kolesa.kz

Резкий спад экспорта: цифры и сравнение

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые пять месяцев 2025 года из Казахстана в Россию было экспортировано 2369 новых автомобилей. Это почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда в Россию поступило 8776 новых авто.

Импорт подержанных автомобилей также снизился: всего 256 единиц за январь–май 2025 года, что на 29 % меньше прошлогоднего показателя.

Пиковый год — 2023: затем началось падение

Глава агентства Сергей Целиков напомнил, что наибольший объём поставок пришёлся на 2023 год. Тогда в Россию из Казахстана было ввезено 44,7 тысячи новых автомобилей и 2,2 тысячи подержанных.

В 2024 году эти показатели начали снижаться: 29,2 тысячи новых и всего 764 авто с пробегом. А 2025-й демонстрирует дальнейшее уменьшение интереса российских покупателей к автомобилям казахстанского происхождения.

Какие марки пользуются наибольшим спросом

Несмотря на общий спад, определённые бренды продолжают уверенно удерживать позиции. На долю Hyundai и Kia приходится более половины всего автомобильного импорта из Казахстана в Россию — 55 %.

Интересно, что внутри страны лидирует Hyundai, а в Россию чаще вывозят Kia. Доля Kia в экспорте составляет 28 %, тогда как Hyundai — 27 %. Третье место занимает чешская Škoda с результатом 23 %.

Топ-3 самых популярных моделей

Если говорить о конкретных моделях, то за январь–май 2025 года чаще всего из Казахстана в Россию вывозили:

Hyundai Tucson — 561 автомобиль

Kia Sportage — 529 автомобилей

Škoda Kodiaq — 463 автомобиля

Эти кроссоверы традиционно пользуются устойчивым спросом в России, особенно на фоне дефицита новых автомобилей европейских марок.

Вывод

Несмотря на внешне заметную активность в автосалонах и на авторынках, реальный объём поставок автомобилей из Казахстана в Россию в 2025 году значительно сократился по сравнению с предыдущими годами. Причины снижения — вероятно, в изменении логистики, насыщении рынка, росте цен и усилении контроля. Тем не менее, бренды Hyundai, Kia и Škoda продолжают удерживать лидерство среди экспортируемых моделей.